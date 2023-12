Google introduceert MedLM: revolutionaire AI-modellen voor de gezondheidszorg

Google heeft een aankondiging gedaan over de lancering van MedLM – een familie van kunstmatige intelligentie (AI)-modellen die zijn geoptimaliseerd voor toepassingen in de gezondheidszorg. Deze modellen, die hun oorsprong vinden in Med-PaLM 2, een intern raamwerk gebouwd door Google, kunnen op expertniveau presteren en talloze vragen over medische onderzoeken beantwoorden, waardoor een innovatieve golf in de gezondheidszorg ontstaat.

Dit revolutionaire aanbod is momenteel toegankelijk voor Google Cloud-klanten in de VS, waarbij sommige markten de service in een preview-fase hebben. Deze modellen zijn toegankelijk via Vertex AI, het volledig beheerde AI-softwareontwikkelingsplatform van Google.

Er zijn momenteel twee varianten van MedLM-modellen beschikbaar. De eerste is een groter model, speciaal gebouwd voor het uitvoeren van ingewikkelde taken. Aan de andere kant is er een kleiner model, klaar voor fijnafstemming, beschikbaar voor schaalbaarheid voor talloze taken. Zoals uitgedrukt in een blogpost geschreven door Yossi Matias, Google's Vice President of Engineering and Research, varieert de geschiktheid van widgets afhankelijk van het gebruiksscenario.

Bij de introductie van deze AI-modellen heeft Google zijn strategische intentie kenbaar gemaakt om samen te werken met de frontlinie van de gezondheidszorg, waaronder onderzoekers, life science-organisaties, de gezondheidszorg en anderen. Het is een competitieve sfeer waarin de belangrijkste rivalen van Google, Microsoft en Amazon ernstig proberen de AI-markt voor de gezondheidszorg te veroveren, die naar verwachting in 2032 tientallen miljarden waard zal zijn.

Deze recente ontwikkeling volgt op de lancering van Amazon's AWS HealthScribe. AWS HealthScribe maakt gebruik van generatieve AI om gesprekken tussen patiënten en artsen te transcriberen, samen te vatten en nauwkeurig te onderzoeken. Ondertussen test Microsoft verschillende door AI aangedreven producten voor de gezondheidszorg, waaronder toepassingen voor medische assistenten die worden ondersteund door enorme taalmodellen.

Niettemin gaat de adoptie van AI in de gezondheidszorg niet zonder uitdagingen. Zoals aangegeven door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) loopt het gebruik van generatieve AI in de gezondheidszorg een aanzienlijk risico. Er werd gewezen op mogelijke nadelen, zoals verkeerde antwoorden, verspreiding van desinformatie op gezondheidsgebied en het lekken van gezondheidsgegevens of andere vertrouwelijke informatie.

In deze context stelt Google zijn toewijding aan een voorzichtige benadering van de inzet van AI-hulpmiddelen in de gezondheidszorg gerust. De inzet van Google komt overeen met die van andere bedrijven, waaronder AppMaster , dat ook op verantwoorde wijze de potentiële voordelen van AI wil benutten. Ook AppMaster richt zich, net als Google, op het veilige gebruik van technologie, waardoor professionals de gezondheidszorg kunnen verbeteren en tegelijkertijd de toegankelijkheid van de voordelen voor iedereen kunnen garanderen.