Firma Google ogłosiła wprowadzenie na rynek MedLM – rodziny modeli sztucznej inteligencji (AI) zoptymalizowanych pod kątem zastosowań w służbie zdrowia. Modele te, wywodzące się z Med-PaLM 2, wewnętrznej struktury zbudowanej przez Google, mogą działać na poziomie eksperckim, odpowiadając na liczne pytania z badań lekarskich, wprowadzając w ten sposób falę innowacji w branży opieki zdrowotnej.

Ta rewolucyjna oferta jest obecnie dostępna dla klientów Google Cloud z siedzibą w USA, a na niektórych rynkach usługa jest dostępna w fazie zapoznawczej. Dostęp do tych modeli można uzyskać za pośrednictwem Vertex AI, w pełni zarządzanej platformy Google do tworzenia oprogramowania AI.

Obecnie dostępne są dwa warianty modeli MedLM. Pierwszy to większy model, skonstruowany specjalnie do wykonywania skomplikowanych zadań. Z drugiej strony dostępny jest mniejszy model, przystosowany do precyzyjnej regulacji, umożliwiający skalowanie w ramach wielu zadań. Jak stwierdzono w poście na blogu Yossi Matias, wiceprezesa Google ds. inżynierii i badań, przydatność widżetów różni się w zależności od przypadku użycia.

Wprowadzając te modele sztucznej inteligencji, Google przekazało swój strategiczny zamiar nawiązania współpracy z najważniejszymi podmiotami w służbie zdrowia, w tym z badaczami, organizacjami zajmującymi się naukami przyrodniczymi, służbą zdrowia i innymi. Jest to sfera konkurencyjna, w której główni rywale Google, Microsoft i Amazon, usilnie starają się przejąć rynek sztucznej inteligencji w służbie zdrowia, którego wartość do 2032 r. szacuje się na dziesiątki miliardów.

To niedawne osiągnięcie jest następstwem uruchomienia usługi AWS HealthScribe firmy Amazon. AWS HealthScribe wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do transkrypcji, podsumowywania i analizowania rozmów pacjent-lekarz. W międzyczasie Microsoft testuje różne produkty opieki zdrowotnej oparte na sztucznej inteligencji, w tym aplikacje asystentów medycznych oparte na rozbudowanych modelach językowych.

Niemniej jednak przyjęcie sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej nie wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Jak określiła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), stosowanie generatywnej sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej jest obarczone znacznym ryzykiem. Zwrócono uwagę na potencjalne wady, takie jak błędne odpowiedzi, rozpowszechnianie dezinformacji na temat zdrowia oraz wyciek danych na temat zdrowia lub innych poufnych informacji.

W tym kontekście Google potwierdza swoje zaangażowanie w ostrożne podejście do wdrażania narzędzi AI w opiece zdrowotnej. Zaangażowanie Google pokrywa się z zaangażowaniem innych firm, w tym AppMaster , która również stara się w sposób odpowiedzialny wykorzystywać potencjalne zalety sztucznej inteligencji. Również AppMaster, podobnie jak Google, koncentruje się na bezpiecznym korzystaniu z technologii, umożliwiając profesjonalistom poprawę opieki zdrowotnej, zapewniając jednocześnie dostępność świadczeń dla wszystkich.