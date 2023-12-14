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Google 推出 MedLM：医疗保健行业的革命性 AI 模型

Dec 14, 2023
Google 推出 MedLM：医疗保健行业的革命性 AI 模型

谷歌宣布推出 MedLM——一系列针对医疗保健应用而优化的人工智能 (AI) 模型。这些模型源于 Google 构建的内部框架 Med-PaLM 2，可以以专家级别执行，回答大量医学检查查询，从而在医疗保健行业带来创新浪潮。

这项革命性的产品目前可供美国的 Google Cloud 客户使用，部分市场的服务处于预览阶段。这些模型可以通过 Google 完全托管的人工智能软件开发平台Vertex AI访问。

目前有两种 MedLM 模型可供选择。第一个是更大的模型，专门为处理复杂的任务而构建。另一方面，一个较小的模型，为微调性做好了准备，可用于跨众多任务进行扩展。正如 Google 工程与研究副总裁Yossi Matias所写的博文中所述，小部件的适用性因用例而异。

在推出这些人工智能模型的同时，谷歌传达了与医疗保健一线（包括研究人员、生命科学组织、健康等）合作的战略意图。在这个竞争领域，谷歌的主要竞争对手MicrosoftAmazon正在热切寻求占领医疗保健人工智能市场，预计到 2032 年该市场的价值将达到数百亿美元。

这一最新进展是在 Amazon 推出 AWS HealthScribe 之后进行的。 AWS HealthScribe 利用生成式 AI 来转录、总结和审查医患讨论。与此同时，微软正在测试各种人工智能驱动的医疗保健产品，包括以庞大语言模型为基础的医疗助理应用程序。

然而，人工智能在医疗保健领域的采用也面临着挑战。根据世界卫生组织 (WHO) 的规定，在医疗保健中使用生成式人工智能面临着巨大的风险。它指出了潜在的缺点，例如错误答案、健康虚假信息传播以及健康数据或其他机密信息的泄露。

在此背景下，谷歌重申其对人工智能医疗保健工具部署采取谨慎态度的承诺。谷歌的承诺与包括AppMaster在内的其他公司保持一致，后者也致力于负责任地利用人工智能的潜在优势。 AppMaster也像 Google 一样，专注于技术的安全使用，使专业人员能够增强医疗保健，同时确保所有人都能获得福利。

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