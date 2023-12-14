Компания Google объявила о запуске MedLM — семейства моделей искусственного интеллекта (ИИ), оптимизированных для применения в здравоохранении. Эти модели, созданные на основе Med-PaLM 2, внутренней структуры, созданной Google, могут работать на экспертном уровне, отвечая на многочисленные запросы медицинских осмотров, тем самым создавая инновационную волну в отрасли здравоохранения.

Это революционное предложение в настоящее время доступно клиентам Google Cloud, базирующимся в США, при этом на некоторых рынках услуга находится на стадии предварительной версии. Доступ к этим моделям можно получить через Vertex AI, полностью управляемую платформу разработки программного обеспечения для искусственного интеллекта от Google.

В настоящее время доступны два варианта моделей MedLM. Первая представляет собой более крупную модель, специально созданную для решения сложных задач. С другой стороны, модель меньшего размера, предназначенная для тонкой настройки, доступна для масштабирования для выполнения множества задач. Как сказано в сообщении в блоге Yossi Matias, вице-президента Google по разработкам и исследованиям, пригодность виджетов варьируется в зависимости от варианта использования.

Представляя эти модели искусственного интеллекта, Google продемонстрировал свое стратегическое намерение сотрудничать с передовыми организациями здравоохранения, включая исследователей, организации в области медико-биологических наук, здравоохранения и других. Это конкурентная сфера, где основные конкуренты Google, Microsoft и Amazon искренне стремятся захватить рынок искусственного интеллекта в сфере здравоохранения, стоимость которого, по прогнозам, к 2032 году будет исчисляться десятками миллиардов долларов.

Эта недавняя разработка последовала за запуском Amazon AWS HealthScribe. AWS HealthScribe использует генеративный искусственный интеллект для расшифровки, обобщения и тщательного анализа бесед между пациентом и врачом. Тем временем Microsoft тестирует различные продукты для здравоохранения на базе искусственного интеллекта, в том числе приложения для медицинских помощников, основанные на обширных языковых моделях.

Тем не менее, внедрение ИИ в здравоохранении не обходится без проблем. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), использование генеративного искусственного интеллекта в здравоохранении сопряжено со значительным риском. Он отметил потенциальные недостатки, такие как неправильные ответы, распространение дезинформации о здоровье и утечка медицинских данных или другой конфиденциальной информации.

В этом контексте Google подтверждает свою приверженность осторожному подходу к развертыванию инструментов искусственного интеллекта в здравоохранении. Приверженность Google совпадает с обязательствами других компаний, в том числе AppMaster , которая также стремится ответственно использовать потенциальные преимущества искусственного интеллекта. AppMaster, как и Google, фокусируется на безопасном использовании технологий, позволяя специалистам совершенствовать здравоохранение, обеспечивая при этом доступность преимуществ для всех.