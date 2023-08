Dernière mise à jour 3.13 de Flutter : avancées dans Impeller Renderer et introduction de nouvelles API pour les appareils pliables

La dernière version stable, Flutter 3.13, a été déployée avec une série d'améliorations convaincantes, se concentrant principalement sur Impeller, le moteur de rendu graphique de pointe de Flutter, et lançant un nouvel ensemble d'API Engine conçues pour les appareils pliables.

Avec cette version, le moteur de rendu Impeller a subi plusieurs optimisations sur la plate-forme iOS, ce qui a réduit la latence. En conséquence, les problèmes de compilation des shaders ont été résolus, ce qui a conduit à des performances améliorées et transparentes. L'impulseur renouvelé surpasse les références précédentes en raison de son débit moyen accru. Notamment, le temps moyen de rastérisation des images dans l'évaluation des performances des transitions flutter/galerie a connu une réduction marquée, réduisant effectivement le temps de moitié par rapport au moteur de rendu Skia.

Dans la version 3.10 de Flutter, il a été annoncé que les couleurs à large gamme sont accessibles sous un drapeau en conjonction avec l'utilisation de Impeller. Suite aux commentaires des utilisateurs, les couleurs à large gamme sont désormais définies par défaut sur iOS avec le moteur de rendu Impeller.

De plus, Flutter s'oriente vers le développement du backend Vulkan pour Impeller. Cependant, ils ont déclaré dans leur article de blog que le niveau de qualité approprié pour un aperçu officiel n'a pas encore été atteint. Ils visent à livrer Impeller sur Android avec une qualité supérieure, un objectif qui reste en cours. Ils prévoient un lancement en avant-première sur Android dans une prochaine version stable plus tard cette année.

Bien qu'il n'ait pas d'aperçu Android, Flutter a mis en œuvre des optimisations avancées qui s'adressent à la fois aux backends OpenGL et Vulkan dans la couche d'abstraction matérielle Impeller. Notamment, les temps moyens de rastérisation des images d'Android se sont considérablement améliorés dans le test de performance des transitions flutter/galerie. L'équipe de Flutter s'engage à améliorer encore la qualité de l'aperçu Android.

En plus de ses mises à jour iOS et Android, Impeller pour macOS est disponible en avant-première. Les utilisateurs peuvent suivre les instructions sur la page Impeller pour tester et activer cette fonctionnalité dans leur application.

La mise à jour a ajouté une nouvelle API pour récupérer diverses propriétés d'affichage. Le nouveau getter FlutterView.display renvoie un objet Display détaillant la taille physique, le ratio de pixels de l'appareil et le taux de rafraîchissement.

Flutter a également élargi ses fonctionnalités en intégrant la reconnaissance caméra-texte sur iOS. Lors de l'utilisation de TextField, les utilisateurs auront la possibilité de tirer parti de la caméra de l'appareil pour identifier le texte et l'intégrer dans le champ souhaité. Cette fonctionnalité prometteuse et futuriste témoigne de la vague d'innovation de Flutter et de sa volonté incessante de conception orientée utilisateur.

