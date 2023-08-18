Последнее обновление Flutter 3.13: улучшения в рендерере импеллера и введение новых API для складных устройств

Последняя стабильная версия, Flutter 3.13, была выпущена с рядом убедительных улучшений, в первую очередь с акцентом на Impeller, передовом графическом рендерере Flutter, и с новым набором API-интерфейсов Engine, предназначенных для складных устройств.

В этом выпуске средство визуализации Impeller подверглось нескольким оптимизациям на платформе iOS, что уменьшило задержку. В результате были решены проблемы с компиляцией шейдеров, что привело к повышению производительности. Обновленный импеллер превосходит предыдущие эталоны благодаря повышенной средней пропускной способности. Примечательно, что среднее время растеризации кадра при оценке производительности переходов флаттера/галереи заметно сократилось, фактически сократив время вдвое по сравнению с рендерером Skia.

В версии 3.10 Flutter было объявлено, что цвета широкой гаммы доступны под флагом в сочетании с использованием Impeller. В соответствии с отзывами пользователей, цвета широкой гаммы теперь устанавливаются по умолчанию на iOS с помощью средства визуализации Impeller.

Более того, Flutter движется в сторону разработки бэкенда Vulkan для Impeller. Однако в своем блоге они заявили, что уровень качества, подходящий для официального предварительного просмотра, еще не достигнут. Они стремятся предоставить Impeller на Android с превосходным качеством, и эта цель еще не достигнута. Они ожидают предварительный запуск на Android в предстоящем стабильном выпуске в конце этого года.

Несмотря на отсутствие предварительной версии для Android, Flutter реализовал расширенные оптимизации, которые подходят как для OpenGL, так и для серверных частей Vulkan на уровне абстракции оборудования Impeller. Примечательно, что среднее время растеризации кадров Android значительно улучшилось в тесте производительности переходов флаттера/галереи. Команда Flutter стремится еще больше улучшить качество предварительного просмотра Android.

Помимо обновлений для iOS и Android, доступна предварительная версия Impeller для macOS. Пользователи могут следовать указаниям на странице Impeller, чтобы протестировать и включить эту функцию в своем приложении.

В обновлении добавлен новый API для получения различных свойств дисплея. Недавно дебютировавший геттер FlutterView.display возвращает объект Display с подробным описанием физического размера, соотношения пикселей устройства и частоты обновления.

Flutter также расширил свои возможности, интегрировав распознавание текста с камеры на iOS. При использовании TextField пользователям будет предоставлена ​​возможность использовать камеру устройства для идентификации текста и интеграции его в нужное поле. Эта многообещающая футуристическая функция является свидетельством волны инноваций Flutter и неустанного стремления к дизайну, ориентированному на пользователя.

Доступная по цене платформа AppMaster no-code хорошо разработана для компаний, стремящихся создавать интерактивные приложения, не требуя обширных знаний в области кодирования. Он предлагает аналогичные преимущества, такие как уменьшение задержки и плавная работа приложений. С появлением мобильных приложений передовые платформы, такие как AppMaster и Flutter, лидируют в революционном изменении пользовательского опыта.