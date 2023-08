Das neueste Update 3.13 von Flutter: Fortschritte beim Impeller-Renderer und Einführung neuer APIs für faltbare Geräte

Die neueste stabile Version, Flutter 3.13, wurde mit einer Reihe überzeugender Verbesserungen eingeführt. Der Schwerpunkt liegt vor allem auf Impeller, dem hochmodernen Grafik-Renderer von Flutter, und der Einführung eines neuen Satzes von Engine-APIs für faltbare Geräte.

Mit dieser Version wurde der Impeller Renderer auf der iOS-Plattform mehreren Optimierungen unterzogen, die die Latenz reduzierten. Dadurch wurden Probleme bei der Shader-Kompilierung behoben, was zu einer verbesserten und nahtlosen Leistung führte. Der erneuerte Impeller übertrifft frühere Benchmarks aufgrund seines erhöhten durchschnittlichen Durchsatzes. Bemerkenswert ist, dass die durchschnittliche Frame-Rasterisierungszeit bei der Leistungsbewertung von Flatter-/Galerieübergängen deutlich reduziert wurde, wodurch sich die Zeit im Vergleich zum Skia-Renderer effektiv halbierte.

In der Version 3.10 von Flutter wurde angekündigt, dass in Verbindung mit der Verwendung von Impeller unter einer Flagge auf Farben mit großem Farbumfang zugegriffen werden kann. Aufgrund des Feedbacks der Benutzer sind jetzt mit dem Impeller -Renderer unter iOS standardmäßig Farben mit großem Farbumfang festgelegt.

Darüber hinaus arbeitet Flutter an der Entwicklung des Vulkan Backends für Impeller. Allerdings gaben sie in ihrem Blogbeitrag an, dass das für eine offizielle Vorschau geeignete Qualitätsniveau noch nicht erreicht sei. Ihr Ziel ist es, Impeller in höchster Qualität für Android bereitzustellen, ein Ziel, an dem noch gearbeitet wird. Sie rechnen mit einem Vorschaustart für Android in einer bevorstehenden stabilen Version später in diesem Jahr.

Obwohl es keine Android-Vorschau gibt, hat Flutter erweiterte Optimierungen implementiert, die sowohl das OpenGL- als auch das Vulkan Backend im Impeller Hardware Abstraction Layer berücksichtigen. Bemerkenswert ist, dass sich die durchschnittlichen Frame-Rasterisierungszeiten von Android im Leistungsbenchmark für Flatter-/Galerieübergänge erheblich verbessert haben. Das Team von Flutter ist bestrebt, die Qualität der Android-Vorschau weiter zu verbessern.

Zusätzlich zu den iOS- und Android-Updates ist Impeller für macOS in der Vorschau verfügbar. Benutzer können der Anleitung auf der Impeller Seite folgen, um diese Funktion in ihrer App zu testen und zu aktivieren.

Das Update fügte eine neue API zum Abrufen verschiedener Anzeigeeigenschaften hinzu. Der neu eingeführte Getter FlutterView.display gibt ein Display-Objekt zurück, das die physische Größe, das Pixelverhältnis des Geräts und die Bildwiederholfrequenz detailliert beschreibt.

Flutter hat seine Funktionen außerdem durch die Integration der Kamera-zu-Text-Erkennung in iOS erweitert. Bei Verwendung von TextField haben Benutzer die Möglichkeit, die Kamera des Geräts zu nutzen, um Text zu identifizieren und ihn in das gewünschte Feld zu integrieren. Dieses vielversprechende, futuristische Feature ist ein Beweis für Flutters Innovationswelle und sein unermüdliches Streben nach benutzerorientiertem Design.

