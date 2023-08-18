Flutter'ın En Son Güncellemesi 3.13: Çark Oluşturucudaki Gelişmeler ve Katlanabilir Cihazlar için Yeni API'lerin Tanıtımı

En son kararlı sürüm olan Flutter 3.13, başta Flutter'ın son teknoloji grafik oluşturucusu olan Impeller'a odaklanan ve katlanabilir aygıtlar için tasarlanmış yeni bir Motor API'leri seti sunan bir dizi ilgi çekici iyileştirmeyle piyasaya sürüldü.

Bu sürümle birlikte, Impeller oluşturucu, iOS platformunda gecikmeyi azaltan birkaç optimizasyondan geçti. Sonuç olarak, gölgelendirici derleme sorunları çözülerek gelişmiş ve sorunsuz performans sağlandı. Yenilenen Pervane, artan ortalama verimi nedeniyle önceki kıyaslamalardan daha iyi performans gösteriyor. Çarpıntı/galeri geçişleri performans değerlendirmesindeki ortalama çerçeve rasterleştirme süresi, Skia oluşturucuya kıyasla süreyi etkin bir şekilde yarıya indirerek belirgin bir azalma gördü.

Flutter'ın 3.10 sürümünde, geniş gam renklerine, Impeller kullanımıyla bağlantılı olarak bir bayrak altında erişilebileceği açıklandı. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre, geniş gam renkleri artık iOS'ta Impeller oluşturucu ile varsayılan olarak ayarlanmıştır.

Ayrıca Flutter, Impeller için Vulkan arka ucunu geliştirmeye doğru ilerliyor. Ancak blog gönderilerinde resmi ön izleme için uygun kalite düzeyine henüz ulaşılmadığını belirtmişler. Impeller Android'de üstün kalitede sunmayı amaçlıyorlar, bu hedef ilerleme aşamasında. Bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülecek kararlı bir sürümde Android'de bir önizleme lansmanı yapılmasını bekliyorlar.

Flutter, Android önizlemesine sahip olmamasına rağmen, Impeller Donanımı Soyutlama Katmanında hem OpenGL hem de Vulkan arka uçlarına hitap eden gelişmiş optimizasyonlar uygulamıştır. Android'in ortalama çerçeve rasterleştirme süreleri, flutter/galeri geçişleri performans karşılaştırmasında önemli ölçüde iyileşmiştir. Flutter'daki ekip, Android önizlemesinin kalitesini daha da artırmaya kendini adamıştır.

Impeller for macOS, iOS ve Android güncellemelerine ek olarak önizleme aşamasında mevcuttur. Kullanıcılar, uygulamalarında bu özelliği test etmek ve etkinleştirmek için Impeller sayfasındaki yönergeleri izleyebilir.

Güncelleme, çeşitli görüntüleme özelliklerini getirmek için yeni bir API ekledi. Yeni kullanıma sunulan alıcı FlutterView.display, fiziksel boyutu, aygıt piksel oranını ve yenileme hızını ayrıntılı olarak açıklayan bir Görüntüleme nesnesi döndürür.

Flutter ayrıca kameradan metne tanımayı iOS'a entegre ederek özelliklerini genişletti. TextField kullanırken kullanıcılara, metni tanımlamak ve onu istenen alana entegre etmek için cihaz kamerasını kullanma seçeneği sunulur. Bu umut verici, fütüristik özellik, Flutter'ın yenilik dalgasının ve kullanıcı odaklı tasarım için amansız çabasının bir kanıtıdır.

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