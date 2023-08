Najnowsza aktualizacja Flutter 3.13: postępy w renderowaniu wirnika i wprowadzenie nowych interfejsów API dla urządzeń składanych

Najnowsza stabilna wersja, Flutter 3.13, została wprowadzona z szeregiem atrakcyjnych ulepszeń, przede wszystkim skupiając się na Impellerze, najnowocześniejszym rendererze graficznym Fluttera i debiutującym nowym zestawie interfejsów API silnika zaprojektowanych dla urządzeń składanych.

W tej wersji moduł renderujący Impeller przeszedł kilka optymalizacji na platformie iOS, co zmniejszyło opóźnienia. W rezultacie problemy z kompilacją shaderów zostały rozwiązane, co doprowadziło do ulepszonej i płynnej wydajności. Odnowiony wirnik przewyższa poprzednie testy porównawcze ze względu na podwyższoną średnią przepustowość. Warto zauważyć, że średni czas rasteryzacji klatki w ocenie wydajności przejść typu flutter/gallery znacznie się skrócił, skutecznie skracając czas o połowę w porównaniu z rendererem Skia.

W wersji 3.10 Fluttera ogłoszono, że szeroka gama kolorów jest dostępna pod flagą w połączeniu z użyciem Impeller. Działając na podstawie opinii użytkowników, szeroka gama kolorów jest teraz ustawiona jako domyślna w systemie iOS z rendererem Impeller.

Co więcej, Flutter zmierza w kierunku rozwoju backendu Vulkan dla Impeller. Na swoim blogu stwierdzili jednak, że nie osiągnięto jeszcze poziomu jakości odpowiedniego do oficjalnej zapowiedzi. Ich celem jest dostarczanie Impeller na Androida z najwyższą jakością, co jest celem, który pozostaje w toku. Przewidują uruchomienie podglądu na Androida w nadchodzącej stabilnej wersji jeszcze w tym roku.

Pomimo braku podglądu Androida, Flutter zaimplementował zaawansowane optymalizacje, które obsługują zarówno OpenGL, jak i Vulkan w warstwie abstrakcji sprzętu Impeller. Warto zauważyć, że średnie czasy rasteryzacji klatek Androida znacznie się poprawiły w teście porównawczym wydajności flutter/gallery. Zespół Flutter jest zaangażowany w dalszą poprawę jakości podglądu Androida.

Oprócz aktualizacji dla systemów iOS i Android Impeller dla systemu macOS jest dostępna w wersji zapoznawczej. Użytkownicy mogą postępować zgodnie ze wskazówkami na stronie Impeller, aby przetestować i włączyć tę funkcję w swojej aplikacji.

Aktualizacja dodała nowy interfejs API do pobierania różnych właściwości wyświetlania. Nowo wprowadzony getter FlutterView.display zwraca obiekt Display z wyszczególnieniem rozmiaru fizycznego, współczynnika pikseli urządzenia i częstotliwości odświeżania.

Flutter rozszerzył również swoje funkcje, integrując rozpoznawanie tekstu z kamery na iOS. Korzystając z TextField, użytkownicy będą mieli możliwość wykorzystania kamery urządzenia do identyfikacji tekstu i zintegrowania go z żądanym polem. Ta obiecująca, futurystyczna funkcja jest świadectwem fali innowacji Flutter i nieustannego dążenia do projektowania zorientowanego na użytkownika.

