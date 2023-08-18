Flutter 最新更新 3.13：叶轮渲染器的进步以及为可折叠设备引入新的 API

最新的稳定版本 Flutter 3.13 已经推出，具有一系列引人注目的改进，主要关注 Flutter 的尖端图形渲染器 Impeller，并首次推出了一组专为可折叠设备设计的全新引擎 API。

在此版本中， Impeller渲染器在 iOS 平台上进行了多项优化，从而减少了延迟。因此，着色器编译问题得到了解决，从而提高了无缝性能。更新后的叶轮由于平均吞吐量提高而优于以前的基准。值得注意的是，颤振/画廊过渡性能评估中的平均帧光栅化时间显着减少，与 Skia 渲染器相比，有效地将时间缩短了一半。

在 Flutter 3.10 版本中，宣布可以在使用Impeller的情况下使用广色域颜色。根据用户的反馈，现在使用Impeller渲染器在 iOS 上默认设置广色域颜色。

此外，Flutter 正在致力于为Impeller开发Vulkan后端。然而，他们在博客文章中表示，尚未达到适合官方预览的质量水平。他们的目标是在 Android 上提供卓越品质的Impeller ，这一目标仍在不断进步。他们预计将在今年晚些时候发布的稳定版本中推出 Android 预览版。

尽管没有 Android 预览版，Flutter 已经实现了高级优化，可满足Impeller硬件抽象层中的 OpenGL 和Vulkan后端的需求。值得注意的是，Android 的平均帧光栅化时间在 flutter/gallery 转换性能基准测试中得到了显着改善。 Flutter 团队致力于进一步提高 Android 预览版的质量。

除了 iOS 和 Android 更新之外，适用于 macOS 的Impeller也已推出预览版。用户可以按照Impeller页面上的指导在其应用程序中测试并启用此功能。

该更新添加了一个新的 API 来获取各种显示属性。新推出的 getter FlutterView.display 返回一个 Display 对象，详细说明了物理尺寸、设备像素比和刷新率。

Flutter 还通过在 iOS 上集成相机到文本识别来扩展其功能。使用 TextField 时，用户可以选择利用设备摄像头来识别文本并将其集成到所需字段中。这一充满前景的未来功能证明了 Flutter 的创新浪潮和对以用户为导向的设计的不懈追求。

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