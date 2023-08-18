آخر تحديث لـ Flutter's 3.13: التطورات في عارض المكره وإدخال واجهات برمجة تطبيقات جديدة للأجهزة القابلة للطي

تم طرح أحدث إصدار مستقر ، Flutter 3.13 ، بمجموعة من التحسينات الجذابة ، مع التركيز بشكل أساسي على Impeller ، وعارض الرسوميات المتطور من Flutter ، وإطلاق مجموعة جديدة من واجهات برمجة التطبيقات للمحركات المصممة للأجهزة القابلة للطي.

مع هذا الإصدار ، خضع عارض Impeller للعديد من التحسينات على نظام iOS الأساسي ، مما قلل من زمن الوصول. نتيجة لذلك ، تم حل مشكلات تجميع التظليل ، مما أدى إلى أداء محسن وسلس. يتفوق المكره المتجدد في الأداء على المعايير السابقة نظرًا لارتفاع متوسط ​​الإنتاجية. والجدير بالذكر أن متوسط ​​وقت تحويل الإطارات في تقييم أداء الرفرفة / معرض الصور قد شهد انخفاضًا ملحوظًا ، مما أدى إلى تقليل الوقت بمقدار النصف بشكل فعال مقارنةً بجهاز عرض Skia.

في الإصدار 3.10 من Flutter ، تم الإعلان عن إمكانية الوصول إلى ألوان التدرج الواسع تحت علم بالتزامن مع استخدام Impeller. بناءً على التعليقات الواردة من المستخدمين ، يتم الآن تعيين ألوان النطاق الواسع افتراضيًا على نظام التشغيل iOS باستخدام عارض Impeller.

علاوة على ذلك ، يتجه Flutter نحو تطوير الواجهة الخلفية لـ Vulkan لـ Impeller. ومع ذلك ، فقد ذكروا في منشور المدونة الخاص بهم أن مستوى الجودة المناسب للمعاينة الرسمية لم يتحقق بعد. إنهم يهدفون إلى تقديم Impeller على Android بجودة فائقة ، وهو هدف لا يزال قيد التقدم. يتوقعون إطلاق معاينة على Android في إصدار مستقر قادم في وقت لاحق من هذا العام.

على الرغم من عدم وجود معاينة لنظام Android ، فقد نفذ Flutter تحسينات متقدمة تلبي كل من OpenGL وخلفيات Vulkan في طبقة Impeller Hardware Abstraction Layer. والجدير بالذكر أن متوسط ​​أوقات تحويل الإطارات في Android قد تحسن بشكل كبير في معيار أداء انتقالات الرفرفة / المعرض. يلتزم فريق Flutter بتحسين جودة معاينة Android بشكل أكبر.

بالإضافة إلى تحديثات iOS و Android ، يتوفر Impeller for macOS في المعاينة. يمكن للمستخدمين اتباع الإرشادات الموجودة على صفحة Impeller لاختبار هذه الميزة وتمكينها في تطبيقهم.

أضاف التحديث واجهة برمجة تطبيقات جديدة لجلب خصائص العرض المختلفة. يعرض برنامج FlutterView.display المبتدأ حديثًا كائن عرض يوضح الحجم الفعلي ونسبة بكسل الجهاز ومعدل التحديث.

قام Flutter أيضًا بتوسيع ميزاته من خلال دمج التعرف على النص من الكاميرا على نظام iOS. عند استخدام TextField ، سيتم منح المستخدمين خيارًا للاستفادة من كاميرا الجهاز لتحديد النص ودمجه في الحقل المطلوب. هذه الميزة المستقبلية الواعدة هي شهادة على موجة Flutter للابتكار والدافع الدؤوب للتصميم الموجه للمستخدم.

منصة AppMaster ذات الأسعار المعقولة no-code مصممة جيدًا للشركات التي تسعى إلى إنشاء تطبيقات تفاعلية دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة. يقدم مزايا مماثلة مثل تقليل زمن الوصول وأداء التطبيق السلس. مع ارتفاع تطبيقات الأجهزة المحمولة ، تقود المنصات المتقدمة مثل AppMaster و Flutter زمام المبادرة في إحداث ثورة في تجربة المستخدم.