Atualização mais recente do Flutter 3.13: Avanços no renderizador de impulsor e introdução de novas APIs para dispositivos dobráveis

A versão estável mais recente, Flutter 3.13, foi lançada com uma série de melhorias atraentes, focando principalmente no Impeller, o renderizador gráfico de ponta do Flutter, e estreando um novo conjunto de APIs de mecanismo projetadas para dispositivos dobráveis.

Com esta versão, o renderizador Impeller passou por várias otimizações na plataforma iOS, o que reduziu a latência. Como resultado, os problemas de compilação do sombreador foram resolvidos, levando a um desempenho aprimorado e contínuo. O impulsor renovado supera os benchmarks anteriores devido ao seu rendimento médio elevado. Notavelmente, o tempo médio de rasterização de quadros na avaliação de desempenho de transições de vibração/galeria teve uma redução acentuada, reduzindo efetivamente o tempo pela metade quando comparado ao renderizador Skia.

Na versão 3.10 do Flutter, foi anunciado que uma ampla gama de cores é acessível sob uma bandeira em conjunto com o uso do Impeller. Atuando com base no feedback dos usuários, cores de ampla gama agora são definidas como padrão no iOS com o renderizador Impeller.

Além disso, a Flutter está desenvolvendo o back-end Vulkan para Impeller. No entanto, eles afirmaram em seu blog que o nível de qualidade adequado para uma prévia oficial ainda não foi alcançado. Eles pretendem entregar Impeller no Android com qualidade superior, uma meta que continua em andamento. Eles antecipam um lançamento de visualização no Android em uma próxima versão estável ainda este ano.

Apesar de não ter uma prévia do Android, o Flutter implementou otimizações avançadas que atendem aos back-ends OpenGL e Vulkan na camada de abstração de hardware Impeller. Notavelmente, os tempos médios de rasterização de quadros do Android melhoraram significativamente no benchmark de desempenho de transições de vibração/galeria. A equipe da Flutter está empenhada em melhorar ainda mais a qualidade da visualização do Android.

Além de suas atualizações para iOS e Android, Impeller para macOS está disponível em pré-visualização. Os usuários podem seguir as orientações na página Impeller para testar e habilitar esse recurso em seu aplicativo.

A atualização adicionou uma nova API para buscar várias propriedades de exibição. O recém-lançado getter FlutterView.display retorna um objeto Display detalhando o tamanho físico, proporção de pixels do dispositivo e taxa de atualização.

O Flutter também expandiu seus recursos integrando o reconhecimento de câmera para texto no iOS. Ao usar o TextField, os usuários terão a opção de aproveitar a câmera do dispositivo para identificar o texto e integrá-lo ao campo desejado. Esse recurso promissor e futurista é uma prova da onda de inovação do Flutter e do impulso incansável para o design orientado ao usuário.

