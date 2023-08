Flutter's nieuwste update 3.13: vooruitgang in Impeller Renderer en introductie van nieuwe API's voor opvouwbare apparaten

De nieuwste stabiele versie, Flutter 3.13, is uitgerold met een reeks overtuigende verbeteringen, voornamelijk gericht op de Impeller, Flutter's geavanceerde grafische renderer, en debuteert een nieuwe set Engine API's die zijn ontworpen voor opvouwbare apparaten.

Met deze release onderging de Impeller renderer verschillende optimalisaties op het iOS-platform, waardoor de latentie werd verminderd. Hierdoor zijn de problemen met de shader-compilatie opgelost, wat heeft geleid tot verbeterde en naadloze prestaties. De vernieuwde Impeller presteert beter dan eerdere benchmarks dankzij de verhoogde gemiddelde doorvoer. Met name de gemiddelde frame-rasterisatietijd in de prestatiebeoordeling van flutter/galerij-overgangen is duidelijk verminderd, waardoor de tijd effectief met de helft wordt verkort in vergelijking met de Skia-renderer.

In de 3.10-versie van Flutter werd aangekondigd dat kleuren met een breed kleurengamma toegankelijk zijn onder een vlag in combinatie met het gebruik van Impeller. Op basis van de feedback van gebruikers zijn kleuren met een breed kleurengamma nu standaard ingesteld op iOS met de Impeller renderer.

Bovendien is Flutter op weg naar de ontwikkeling van de Vulkan backend voor Impeller. Ze verklaarden echter in hun blogpost dat het kwaliteitsniveau dat geschikt is voor een officiële preview nog niet is bereikt. Ze streven ernaar om Impeller op Android met superieure kwaliteit te leveren, een doel dat nog steeds in ontwikkeling is. Ze verwachten later dit jaar een preview-lancering op Android in een aanstaande stabiele release.

Ondanks dat er geen Android-preview is, heeft Flutter geavanceerde optimalisaties geïmplementeerd die tegemoet komen aan zowel de OpenGL- als de Vulkan backends in de Impeller Hardware Abstraction Layer. Met name de gemiddelde frame-rasterisatietijden van Android zijn aanzienlijk verbeterd in de prestatiebenchmark voor flutter/galerij-overgangen. Het team van Flutter zet zich in om de kwaliteit van de Android-preview verder te verbeteren.

Naast de iOS- en Android-updates is Impeller voor macOS beschikbaar als preview. Gebruikers kunnen de richtlijnen op de Impeller pagina volgen om deze functie in hun app te testen en in te schakelen.

De update heeft een nieuwe API toegevoegd om verschillende weergave-eigenschappen op te halen. De onlangs geïntroduceerde getter FlutterView.display retourneert een weergaveobject met details over de fysieke grootte, de pixelverhouding van het apparaat en de vernieuwingsfrequentie.

Flutter heeft ook zijn functies uitgebreid door camera-naar-tekstherkenning op iOS te integreren. Bij gebruik van TextField krijgen gebruikers de mogelijkheid om de camera van het apparaat te gebruiken om tekst te identificeren en in het gewenste veld te integreren. Deze veelbelovende, futuristische functie is een bewijs van Flutter's golf van innovatie en niet aflatende drang naar gebruikersgericht ontwerp.

Het betaalbare no-code platform AppMaster is goed ontworpen voor bedrijven die interactieve apps willen bouwen zonder de vereiste uitgebreide codeerkennis. Het biedt vergelijkbare voordelen, zoals verminderde latentie en soepele applicatieprestaties. Met de opkomst van mobiele applicaties lopen geavanceerde platforms zoals AppMaster en Flutter voorop bij het revolutioneren van de gebruikerservaring.