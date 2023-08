Ultimo aggiornamento 3.13 di Flutter: progressi nel renderer Impeller e introduzione di nuove API per dispositivi pieghevoli

L'ultima versione stabile, Flutter 3.13, è stata implementata con una serie di interessanti miglioramenti, concentrandosi principalmente su Impeller, il renderer grafico all'avanguardia di Flutter, e presentando un nuovo set di API del motore progettate per dispositivi pieghevoli.

Con questa versione, il renderer Impeller ha subito diverse ottimizzazioni sulla piattaforma iOS, che hanno ridotto la latenza. Di conseguenza, i problemi di compilazione degli shader sono stati risolti, portando a prestazioni migliorate e senza soluzione di continuità. Il rinnovato Impeller supera i precedenti benchmark grazie alla sua maggiore produttività media. In particolare, il tempo medio di rasterizzazione dei fotogrammi nella valutazione delle prestazioni delle transizioni flutter/galleria ha registrato una marcata riduzione, dimezzando di fatto il tempo rispetto al renderer Skia.

Nella versione 3.10 di Flutter, è stato annunciato che l'ampia gamma di colori è accessibile sotto una bandiera in combinazione con l'uso di Impeller. Agendo sul feedback degli utenti, i colori ad ampia gamma sono ora impostati come predefiniti su iOS con il renderer Impeller.

Inoltre, Flutter si sta muovendo verso lo sviluppo del backend Vulkan per Impeller. Tuttavia, hanno dichiarato nel loro post sul blog che il livello di qualità adatto per un'anteprima ufficiale non è stato ancora raggiunto. Mirano a fornire Impeller su Android con una qualità superiore, un obiettivo che rimane in corso. Prevedono un lancio in anteprima su Android in una prossima versione stabile entro la fine dell'anno.

Nonostante non disponga di un'anteprima di Android, Flutter ha implementato ottimizzazioni avanzate che soddisfano sia i backend OpenGL che Vulkan nel livello di astrazione hardware Impeller. In particolare, i tempi medi di rasterizzazione dei frame di Android sono notevolmente migliorati nel benchmark delle prestazioni delle transizioni flutter/galleria. Il team di Flutter si impegna a migliorare ulteriormente la qualità dell'anteprima di Android.

Oltre agli aggiornamenti iOS e Android, Impeller per macOS è disponibile in anteprima. Gli utenti possono seguire le indicazioni sulla pagina Impeller per testare e abilitare questa funzione nella loro app.

L'aggiornamento ha aggiunto una nuova API per recuperare varie proprietà di visualizzazione. Il nuovo getter FlutterView.display restituisce un oggetto Display che dettaglia le dimensioni fisiche, il rapporto pixel del dispositivo e la frequenza di aggiornamento.

Flutter ha anche ampliato le sue funzionalità integrando il riconoscimento da fotocamera a testo su iOS. Quando si utilizza TextField, agli utenti verrà data la possibilità di sfruttare la fotocamera del dispositivo per identificare il testo e integrarlo nel campo desiderato. Questa caratteristica promettente e futuristica è una testimonianza dell'ondata di innovazione di Flutter e della spinta incessante verso il design orientato all'utente.

