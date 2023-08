Bản cập nhật mới nhất của Flutter 3.13: Những tiến bộ trong Trình kết xuất cánh quạt & Giới thiệu API mới cho các thiết bị có thể gập lại

Phiên bản ổn định mới nhất, Flutter 3.13, đã được triển khai với một loạt các cải tiến hấp dẫn, chủ yếu tập trung vào Cánh quạt, trình kết xuất đồ họa tiên tiến của Flutter và ra mắt một bộ API Engine mới được thiết kế cho các thiết bị có thể gập lại.

Với bản phát hành này, trình kết xuất Impeller đã trải qua một số tối ưu hóa trên nền tảng iOS, giúp giảm độ trễ. Do đó, các vấn đề biên dịch shader đã được giải quyết, dẫn đến hiệu suất được nâng cao và liền mạch. Cánh quạt được làm mới vượt trội so với các tiêu chuẩn trước đó do thông lượng trung bình được nâng cao. Đáng chú ý, thời gian tạo điểm ảnh khung hình trung bình trong đánh giá hiệu suất chuyển tiếp rung/bộ sưu tập đã giảm rõ rệt, giảm một nửa thời gian một cách hiệu quả khi so sánh với trình kết xuất Skia.

Trong phiên bản 3.10 của Flutter, người ta đã thông báo rằng có thể truy cập gam màu rộng dưới một lá cờ kết hợp với việc sử dụng Impeller. Hoạt động dựa trên phản hồi từ người dùng, gam màu rộng hiện được đặt mặc định trên iOS với trình kết xuất Impeller.

Hơn nữa, Flutter đang tiến tới phát triển phần phụ trợ Vulkan cho Impeller. Tuy nhiên, họ đã tuyên bố trong bài đăng trên blog của mình rằng mức chất lượng phù hợp cho bản xem trước chính thức vẫn chưa đạt được. Mục tiêu của họ là cung cấp Impeller trên Android với chất lượng vượt trội, một mục tiêu vẫn đang được tiến hành. Họ dự đoán sẽ ra mắt bản xem trước trên Android trong một bản phát hành ổn định sắp tới vào cuối năm nay.

Mặc dù không có bản xem trước Android, Flutter đã triển khai các tối ưu hóa nâng cao phục vụ cho cả phần phụ trợ OpenGL và Vulkan trong Lớp trừu tượng phần cứng Impeller. Đáng chú ý, thời gian tạo điểm ảnh khung hình trung bình của Android đã được cải thiện đáng kể trong điểm chuẩn hiệu suất rung/chuyển tiếp thư viện. Nhóm tại Flutter cam kết nâng cao chất lượng của bản xem trước Android hơn nữa.

Ngoài các bản cập nhật iOS và Android, Impeller cho macOS có sẵn ở dạng xem trước. Người dùng có thể làm theo hướng dẫn trên trang Impeller để kiểm tra và bật tính năng này trong ứng dụng của họ.

Bản cập nhật đã thêm một API mới để tìm nạp các thuộc tính hiển thị khác nhau. Công cụ getter mới ra mắt FlutterView.display trả về một đối tượng Hiển thị nêu chi tiết kích thước vật lý, tỷ lệ pixel của thiết bị và tốc độ làm mới.

Flutter cũng đã mở rộng các tính năng của mình bằng cách tích hợp nhận dạng máy ảnh thành văn bản trên iOS. Khi sử dụng TextField, người dùng sẽ được cung cấp tùy chọn tận dụng camera của thiết bị để xác định văn bản và tích hợp nó vào trường mong muốn. Tính năng tương lai đầy hứa hẹn này là minh chứng cho làn sóng đổi mới của Flutter và nỗ lực không ngừng cho thiết kế hướng đến người dùng.

