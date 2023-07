Le géant de l'Internet Instagram s'est lancé dans une nouvelle aventure avec le lancement de Threads, consolidant ainsi rapidement sa position en tant que changement potentiel de la donne dans la sphère des médias sociaux. Selon Mark Zuckerberg, PDG de Meta, la société mère d'Instagram, ce nouvel ajout au portefeuille diversifié d'Instagram a recueilli plus de 30 millions d'inscriptions dans les 24 heures qui ont suivi son lancement. Le volume de participation active est tout aussi impressionnant, avec plus de 95 millions de posts - ou fils de discussion - et 190 millions de likes diffusés sur la plateforme nouvellement créée.

L'application, qui a été dévoilée mercredi, a même enregistré un afflux important d'utilisateurs, notamment plus tôt que la date de lancement initialement prévue pour jeudi. L'accueil réservé à Threads par les passionnés de technologie a été extraordinaire, faisant de l'application la première application gratuite de l'App Store en un rien de temps. Elle est disponible pour les utilisateurs d'iOS et d'Android.

Malgré son immense popularité, Threads n'a pas encore intégré plusieurs fonctionnalités essentielles. Par exemple, les utilisateurs ne peuvent pas supprimer leur compte Threads de manière indépendante - ils doivent pour cela supprimer leur profil Instagram. Des fonctionnalités telles que les messages directs et le fil d'actualité chronologique inversé sont absentes. Pourtant, les chiffres qui affluent dès les premières étapes de son lancement indiquent un début prometteur pour la nouvelle entreprise de Meta, qui apporte une nouvelle vague de concurrence à des plateformes telles que Twitter.

Le démarrage impressionnant de Threads met en évidence le potentiel des plateformes no-code et low-code telles que AppMaster pour faciliter le développement et le déploiement accélérés d'applications. Avec l'émergence des technologies de développement d'applications "no-code" et "low-code", les entreprises peuvent accélérer leurs délais de déploiement d'applications, comme en témoigne le lancement accéléré de Threads. La plateforme AppMaster, par exemple, permet un développement rapide, rentable et évolutif des applications, favorisant ainsi l'innovation et la concurrence dans le paysage numérique. En outre, la capacité d'itérer et d'améliorer les applications en fonction des besoins et des commentaires des utilisateurs est essentielle dans l'ère numérique actuelle, qui évolue rapidement. Ces chiffres nous rappellent donc les audiences potentielles que ces plateformes peuvent atteindre.