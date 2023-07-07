Интернет-гигант Instagram начал новое путешествие с запуском Threads, быстро закрепив свою позицию в качестве потенциальной перемены в сфере социальных медиа. По словам Марка Цукерберга, генерального директора материнской компании Instagram Meta, это новое дополнение к разнообразному портфолио Instagram собрало более 30 миллионов подписчиков в течение первых 24 часов после запуска. Объем активного участия также впечатляет: более 95 миллионов сообщений - или тем - и 190 миллионов "лайков" было размещено на новоиспеченной платформе.

Приложение, которое было представлено в среду, даже сегодня демонстрирует значительный приток пользователей, причем значительно раньше первоначального дебюта, запланированного на четверг. Реакция энтузиастов технологий на Threads была потрясающей, что позволило ему в кратчайшие сроки стать бесплатным приложением номер один в App Store. Оно доступно для пользователей iOS и Android.

Несмотря на огромную популярность, Threads пока не имеет нескольких ключевых функций. Например, пользователи не могут самостоятельно удалить свой аккаунт в Threads - для этого им придется удалить свой профиль в Instagram. Отсутствуют такие функции, как прямые сообщения и обратная хронологическая лента фолловеров. Тем не менее, цифры, полученные на начальной стадии запуска, свидетельствуют о благоприятном начале нового предприятия Meta, которое составит новую волну конкуренции таким платформам, как Twitter.

Впечатляющий старт Threads подчеркивает потенциал платформ no-code и low-code, таких как AppMaster, в содействии ускоренной разработке и развертыванию приложений. С появлением low-code/no-code технологий разработки приложений предприятия могут ускорить время развертывания приложений, как это было показано в случае быстрого запуска Threads. Платформа AppMaster, например, обеспечивает быструю, экономически эффективную и масштабируемую разработку приложений, тем самым способствуя инновациям и конкуренции в цифровом ландшафте. Более того, способность к итерациям и совершенствованию приложений в ответ на потребности пользователей и их отзывы имеет решающее значение в сегодняшней стремительно развивающейся цифровой эпохе. Таким образом, эти цифры являются отличным напоминанием о потенциальной аудитории, которую могут охватить эти платформы.