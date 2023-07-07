شرعت شركة إنستغرام العملاقة للإنترنت في رحلة جديدة مع إطلاق الخيوط ، مما أدى بسرعة إلى تأمين موقعها كقائد محتمل لتغيير قواعد اللعبة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي. من اللافت للنظر أن هذه الإضافة الجديدة إلى محفظة Instagram المتنوعة قد حصدت أكثر من 30 مليون اشتراك خلال الـ 24 ساعة الأولى من بدايتها ، وفقًا لمارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta للشركة الأم لـ Instagram. حجم المشاركة النشطة مثير للإعجاب بنفس القدر ، حيث تم تداول أكثر من 95 مليون مشاركة - أو موضوع - و 190 مليون إعجاب على المنصة الجديدة.

التطبيق ، الذي تم الكشف عنه يوم الأربعاء ، سجل في الأمسيات تدفقا كبيرا للمستخدمين ، لا سيما في وقت أبكر من الظهور الأصلي المقرر يوم الخميس. كانت استجابة المتحمسين للتكنولوجيا تجاه المواضيع رائعة ، مما جعله التطبيق المجاني الأول على متجر التطبيقات في غضون وقت قصير. إنه متاح لمستخدمي iOS و Android.

على الرغم من شعبيتها الكبيرة في البداية ، إلا أنها لم تدمج بعد العديد من الميزات الرئيسية. على سبيل المثال ، لا يمكن للمستخدمين حذف حساباتهم بشكل مستقل - سيتعين عليهم حذف ملفهم الشخصي على Instagram للقيام بذلك. ميزات مثل الرسائل المباشرة والتغذية التالية ذات التسلسل الزمني العكسي غائبة. ومع ذلك ، تشير الأرقام المتدفقة من المراحل الوليدة لإطلاقه إلى بداية ميمونة لمشروع Meta الجديد ، مما جلب موجة جديدة من المنافسة إلى منصات مثل Twitter.

إن الإنطلاق المذهل الذي شهدته المواضيع يسلط الضوء على إمكانات الأنظمة الأساسية no-code low-code مثل AppMaster في تسهيل تطوير التطبيقات ونشرها بشكل متسارع. مع ظهور تقنيات تطوير التطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ومنخفضة الكود ، يمكن للمؤسسات تسريع وقت الاستجابة لنشر التطبيقات ، كما هو موضح في الإطلاق السريع للخيوط. منصة AppMaster ، على سبيل المثال ، تتيح تطوير التطبيقات بشكل سريع وفعال من حيث التكلفة وقابل للتطوير ، وبالتالي تعزيز الابتكار والمنافسة في المشهد الرقمي. علاوة على ذلك ، فإن القدرة على تكرار التطبيقات وتحسينها استجابة لاحتياجات المستخدمين وردود الفعل أمر بالغ الأهمية في العصر الرقمي سريع الخطى اليوم. وبالتالي ، فإن هذه الأرقام تشكل تذكيرًا كبيرًا بالجماهير المحتملة التي يمكن لهذه المنصات الوصول إليها.