İnternet devi Instagram, Threads'in piyasaya sürülmesiyle yeni bir yolculuğa çıktı ve sosyal medya alanında potansiyel bir oyun değiştirici olarak konumunu hızla sağlamlaştırdı. Instagram'ın ana şirketi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'e göre, Instagram'ın çeşitli portföyüne yapılan bu yeni ekleme, başlangıcından sonraki ilk 24 saat içinde 30 milyondan fazla kayıt topladı. Aktif katılım hacmi, yeni basılan platformda dolaşan 95 milyondan fazla gönderi - veya başlık - ve 190 milyon beğeni ile aynı derecede etkileyici.

Çarşamba günü açıklanan uygulama, akşamları önemli bir kullanıcı akışı kaydetti, özellikle de Perşembe günü için planlanan ilk çıkışından çok daha önce. Teknoloji meraklılarının Threads'e verdiği yanıt muhteşem oldu ve onu kısa sürede App Store'daki bir numaralı ücretsiz uygulama haline getirdi. iOS ve Android kullanıcıları için kullanılabilir.

Başlangıçtaki güçlü popülaritesine rağmen, Threads henüz birkaç temel özelliği bir araya getirmedi. Örneğin, kullanıcılar kendi başlarına Threads hesaplarını silemezler - bunu yapmak için Instagram profillerini silmeleri gerekir. Doğrudan Mesajlar ve ters kronolojik takip beslemesi gibi özellikler yoktur. Yine de lansmanının yeni aşamalarından gelen akan rakamlar, Meta'nın Twitter gibi platformlara yeni bir rekabet dalgası getiren yeni girişimi için hayırlı bir başlangıç ​​olduğunu gösteriyor.

Threads'in tanık olduğu etkileyici başlangıç, AppMaster gibi no-code ve low-code platformların hızlandırılmış uygulama geliştirme ve dağıtımını kolaylaştırma potansiyelini vurguluyor. Kodsuz ve düşük kodlu uygulama geliştirme teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, işletmeler, Threads'in hızlandırılmış lansmanında görüldüğü gibi, uygulama dağıtımı için geri dönüş sürelerini hızlandırabilirler. Örneğin, AppMaster platformu, hızlı, uygun maliyetli ve ölçeklenebilir uygulama geliştirmeyi mümkün kılarak dijital ortamda inovasyonu ve rekabeti teşvik eder. Ayrıca, kullanıcı ihtiyaçlarına ve geri bildirimlerine yanıt olarak uygulamaları yineleme ve iyileştirme yeteneği, günümüzün hızlı tempolu dijital çağında kritik öneme sahiptir. Dolayısıyla bu rakamlar, bu platformların ulaşabileceği potansiyel kitleler için harika bir hatırlatma oluşturuyor.