O gigante da Internet Instagram embarcou numa nova viagem com o lançamento do Threads, assegurando rapidamente a sua posição como um potencial fator de mudança na esfera dos meios de comunicação social. De acordo com Mark Zuckerberg, Diretor Executivo da empresa-mãe do Instagram, a Meta, esta nova adição ao diversificado portfólio do Instagram obteve mais de 30 milhões de inscrições nas primeiras 24 horas após o seu lançamento. O volume de participação ativa é igualmente impressionante, com mais de 95 milhões de mensagens - ou tópicos - e 190 milhões de gostos a circularem na plataforma recém-criada.

A aplicação, que foi revelada na quarta-feira, registou mesmo um afluxo significativo de utilizadores, nomeadamente mais cedo do que a estreia original prevista para quinta-feira. A reação dos entusiastas da tecnologia ao Threads tem sido excelente, tornando-o rapidamente na aplicação gratuita número um na App Store. Está disponível para utilizadores de iOS e Android.

Apesar de sua popularidade avassaladora no início, o Threads ainda não incorporou vários recursos importantes. Por exemplo, os utilizadores não podem apagar as suas contas Threads de forma independente - teriam de eliminar o seu perfil do Instagram para o fazer. Não existem funcionalidades como as mensagens directas e o feed de seguidores cronológico inverso. No entanto, os números que se registaram nas fases iniciais do seu lançamento indicam um início auspicioso para o novo empreendimento da Meta, trazendo uma nova vaga de concorrência a plataformas como o Twitter.

O impressionante arranque testemunhado pelo Threads realça o potencial das plataformas no-code e low-code, como a AppMaster, para facilitar o desenvolvimento e a implementação acelerados de aplicações. Com o aparecimento de tecnologias de desenvolvimento de aplicações sem código e com pouco código, as empresas podem acelerar o seu tempo de execução para a implantação de aplicações, tal como testemunhado no lançamento acelerado da Threads. A plataforma AppMaster, por exemplo, permite o desenvolvimento rápido, económico e escalável de aplicações, promovendo assim a inovação e a concorrência no panorama digital. Além disso, a capacidade de iterar e melhorar as aplicações em resposta às necessidades e ao feedback dos utilizadores é fundamental na atual era digital de ritmo acelerado. Assim, estes números são uma excelente chamada de atenção para o público potencial que estas plataformas podem alcançar.