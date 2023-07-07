互联网巨头Instagram随着Threads的推出踏上了新的征程，迅速巩固了其作为社交媒体领域潜在游戏规则改变者的地位。据Instagram母公司Meta的首席执行官马克-扎克伯格（Mark Zuckerberg）称，值得注意的是，Instagram多样化组合中的这一新成员在启动后的头24小时内获得了超过3000万的注册人数。积极参与的数量同样令人印象深刻，在这个新造的平台上，有超过9500万个帖子--或线程--和1.9亿个赞。

该应用于周三亮相，甚至记录了大量的用户涌入，明显早于原计划在周四的首次亮相。技术爱好者对Threads的反应非常好，使其在短时间内成为App Store上的头号免费应用。它适用于iOS和Android用户。

尽管一开始就受到了极大的欢迎，但Threads还没有纳入几个关键功能。例如，用户不能独立删除他们的Threads账户--他们必须消除他们的Instagram个人资料才能这样做。像 "直接信息 "和 "逆序关注 "这样的功能也不存在。然而，从其推出的初期阶段所获得的大量数据表明，Meta的新企业有一个吉祥的开端，为Twitter等平台带来了新一轮竞争。

Threads所见证的令人印象深刻的启动，突出了no-code 和low-code 平台的潜力，如AppMaster ，以促进加速应用开发和部署。随着无代码和低代码应用开发技术的出现，企业可以加快其应用部署的周转时间，正如Threads的快速启动所见证的那样。例如，AppMaster 平台能够实现快速、经济、可扩展的应用开发，从而促进数字领域的创新和竞争。此外，根据用户需求和反馈对应用程序进行迭代和改进的能力在当今快节奏的数字时代至关重要。因此，这些数字对这些平台所能接触到的潜在受众构成了极大的提醒。