Met de lancering van Threads is internetgrootmacht Instagram begonnen aan een nieuwe reis en heeft het zijn positie als potentiële game-changer in de sociale mediasfeer snel veiliggesteld. Volgens Mark Zuckerberg, CEO van Instagram's moederbedrijf Meta, heeft deze nieuwe toevoeging aan Instagram's gevarieerde portfolio in de eerste 24 uur na de lancering al meer dan 30 miljoen aanmeldingen opgeleverd. Het volume van de actieve deelname is al even indrukwekkend, met meer dan 95 miljoen posts - of threads - en 190 miljoen likes die circuleren op het nieuwe platform.

De app, die woensdag werd onthuld, heeft 's avonds een aanzienlijke toestroom van gebruikers geregistreerd, aanzienlijk eerder dan het oorspronkelijke debuut dat voor donderdag was gepland. De reactie van technologiefanaten op Threads was geweldig, waardoor het binnen de kortste keren de nummer één gratis app in de App Store werd. De app is beschikbaar voor iOS- en Android-gebruikers.

Ondanks de overweldigende populariteit in het begin, moet Threads nog een aantal belangrijke functies bevatten. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld niet zelfstandig hun Threads-accounts verwijderen - daarvoor moeten ze hun Instagram-profiel verwijderen. Functies zoals Direct Messages en omgekeerd-chronologische following feed zijn afwezig. Toch wijzen de grote aantallen in de beginfase van de lancering op een veelbelovende start voor Meta's nieuwe onderneming, die een nieuwe golf van concurrentie brengt voor platforms als Twitter.

De indrukwekkende kickstart van Threads onderstreept het potentieel van no-code en low-code platforms zoals AppMaster voor het faciliteren van versnelde app-ontwikkeling en -implementatie. Met de opkomst van no-code en low-code app-ontwikkelingstechnologieën kunnen bedrijven hun doorlooptijd voor app-implementatie versnellen, zoals te zien is bij de versnelde lancering van Threads. Het AppMaster platform, bijvoorbeeld, maakt snelle, kosteneffectieve en schaalbare app-ontwikkeling mogelijk, waardoor innovatie en concurrentie in het digitale landschap worden bevorderd. Bovendien is het vermogen om applicaties te itereren en te verbeteren als reactie op gebruikersbehoeften en feedback cruciaal in het snelle digitale tijdperk van vandaag. Deze cijfers herinneren ons dus aan het potentiële publiek dat deze platforms kunnen bereiken.