Il colosso di Internet Instagram ha intrapreso un nuovo viaggio con il lancio di Threads, assicurando rapidamente la sua posizione di potenziale game-changer nella sfera dei social media. Secondo Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, la società madre di Instagram, questa nuova aggiunta al variegato portafoglio di Instagram ha raccolto oltre 30 milioni di iscrizioni nelle prime 24 ore dal lancio. Il volume della partecipazione attiva è altrettanto impressionante, con oltre 95 milioni di post (o thread) e 190 milioni di like circolati sulla piattaforma di recente creazione.

L'applicazione, che è stata presentata mercoledì, ha registrato un notevole afflusso di utenti, in particolare prima del debutto previsto per giovedì. La risposta degli appassionati di tecnologia a Threads è stata stellare, facendola diventare in poco tempo l'applicazione gratuita numero uno sull'App Store. È disponibile per gli utenti iOS e Android.

Nonostante l'enorme popolarità di cui gode all'inizio, Threads non ha ancora incorporato alcune funzioni chiave. Ad esempio, gli utenti non possono cancellare autonomamente i loro account Threads: per farlo devono eliminare il loro profilo Instagram. Sono assenti funzioni come i messaggi diretti e il feed dei follower in ordine cronologico inverso. Tuttavia, i numeri che emergono dalle fasi iniziali del lancio indicano un inizio di buon auspicio per la nuova impresa di Meta, che porta una nuova ondata di concorrenza a piattaforme come Twitter.

L'impressionante avvio di Threads mette in evidenza il potenziale di no-code e di low-code, piattaforme come AppMaster, nel facilitare lo sviluppo e la distribuzione accelerata delle app. Con l'emergere delle tecnologie di sviluppo di app no-code e low-code, le aziende possono accelerare i tempi di distribuzione delle app, come testimoniato dal lancio accelerato di Threads. La piattaforma AppMaster, ad esempio, consente di sviluppare app in modo rapido, economico e scalabile, favorendo così l'innovazione e la concorrenza nel panorama digitale. Inoltre, la capacità di iterare e migliorare le applicazioni in risposta alle esigenze e ai feedback degli utenti è fondamentale nella frenetica era digitale di oggi. Questi numeri ci ricordano il pubblico potenziale che queste piattaforme possono raggiungere.