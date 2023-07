Internetowy behemot Instagram wyruszył w nową podróż wraz z uruchomieniem Threads, szybko zapewniając sobie pozycję potencjalnego rewolucjonisty w sferze mediów społecznościowych. Co ciekawe, ten nowy dodatek do zróżnicowanego portfolio Instagrama zebrał ponad 30 milionów rejestracji w ciągu pierwszych 24 godzin od jego uruchomienia, według Marka Zuckerberga, dyrektora generalnego firmy macierzystej Instagrama. Wolumen aktywnego uczestnictwa jest równie imponujący, z ponad 95 milionami postów - lub wątków - i 190 milionami polubień krążących na nowo powstałej platformie.

Aplikacja, która została zaprezentowana w środę, odnotowała znaczny napływ użytkowników, znacznie wcześniej niż pierwotny debiut planowany na czwartek. Reakcja entuzjastów technologii na Threads była znakomita, dzięki czemu w krótkim czasie stała się ona numerem jeden wśród darmowych aplikacji w App Store. Jest ona dostępna dla użytkowników systemów iOS i Android.

Pomimo ogromnej popularności na samym początku, Threads nie posiada jeszcze kilku kluczowych funkcji. Na przykład, użytkownicy nie mogą samodzielnie usunąć swoich kont Threads - musieliby w tym celu usunąć swój profil na Instagramie. Funkcje takie jak bezpośrednie wiadomości i odwrotnie chronologiczny kanał śledzenia są nieobecne. Niemniej jednak, liczby pochodzące z początkowych etapów jego uruchomienia wskazują na pomyślny początek nowego przedsięwzięcia Meta, przynosząc nową falę konkurencji dla platform takich jak Twitter.

Imponujący start Threads podkreśla potencjał platform no-code i low-code, takich jak AppMaster, w ułatwianiu przyspieszonego tworzenia i wdrażania aplikacji. Wraz z pojawieniem się technologii bezkodowych i niskokodowych, przedsiębiorstwa mogą przyspieszyć czas wdrażania aplikacji, czego przykładem jest przyspieszone uruchomienie Threads. Na przykład platforma AppMaster umożliwia szybkie, opłacalne i skalowalne tworzenie aplikacji, wspierając tym samym innowacje i konkurencję w cyfrowym krajobrazie. Co więcej, zdolność do iteracji i ulepszania aplikacji w odpowiedzi na potrzeby użytkowników i informacje zwrotne ma kluczowe znaczenie w dzisiejszej szybko rozwijającej się erze cyfrowej. Liczby te stanowią zatem świetne przypomnienie o potencjalnych odbiorcach, do których mogą dotrzeć te platformy.