Blackrock, actionnaire minoritaire du géant indien de la technologie éducative Byju's, a revu à la baisse son estimation de la valeur de la startup à environ 8,4 milliards de dollars. Il est intéressant de noter que Byju's continue de lever des capitaux à des prix plus élevés et reste la startup indienne la plus valorisée.

Selon une déclaration récente, Blackrock a réduit l'évaluation de sa part dans Byju's de 62 % au cours du trimestre qui s'est achevé en mars de cette année, par rapport à l'année précédente. Il est toutefois essentiel de noter que Blackrock représente moins de 1 % des capitaux propres de la startup, ce qui en fait une partie prenante non significative de l'entreprise.

Si un investisseur plus important, tel que Prosus, avait procédé à une opération similaire, le leader indien des technologies de l'éducation aurait eu des raisons de s'inquiéter. En outre, il convient de noter que divers investisseurs peuvent utiliser des méthodes d'évaluation différentes, ce qui entraîne des différences significatives dans la valeur perçue par les investisseurs du portefeuille.

Malgré la réduction de l'évaluation de Blackrock, Byju's a récemment levé 250 millions de dollars de nouveaux fonds pour une évaluation de 22 milliards de dollars au début du mois. Cela indique que d'autres investisseurs continuent d'évaluer la société à un niveau supérieur à celui de Blackrock.

Les baisses d'évaluation sont devenues une tendance dans l'écosystème indien des startups, plusieurs investisseurs ayant réévalué la valeur d'entreprises telles que Swiggy, Pine Labs et Pharmeasy. Invesco, par exemple, a réduit de moitié l'évaluation de Swiggy, tandis que Pine Labs et Pharmeasy ont également vu leur valeur ajustée à la baisse.

