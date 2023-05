Blackrock, mniejszościowy udziałowiec indyjskiego giganta edtech Byju's, obniżył swoją ocenę wartości startupu do około 8,4 miliarda dolarów. Co ciekawe, Byju's nadal pozyskuje kapitał przy wyższych wycenach i pozostaje najbardziej wartościowym startupem w Indiach.

Według niedawnego zgłoszenia, Blackrock obniżył wycenę swojego udziału w Byju's o 62% w kwartale zakończonym w marcu tego roku, w porównaniu z rokiem poprzednim. Należy jednak zauważyć, że Blackrock stanowi mniej niż 1% kapitału własnego w startupie, co czyni go nieistotnym udziałowcem firmy.

Gdyby bardziej znaczący inwestor, taki jak Prosus, wykonał podobny ruch, byłby to powód do niepokoju dla indyjskiego lidera edtech. Ponadto warto zauważyć, że różni inwestorzy mogą stosować różne metody wyceny, co prowadzi do znacznych różnic w postrzeganej wartości wśród inwestorów portfelowych.

Pomimo obniżenia wyceny Blackrock, Byju's niedawno pozyskał 250 milionów dolarów nowego finansowania przy kapitalizacji 22 miliardów dolarów na początku tego miesiąca. Wskazuje to, że inni inwestorzy nadal wyceniają firmę wyżej niż wycena Blackrock.

Obniżki wycen stały się trendem w indyjskim ekosystemie startupów, a kilku inwestorów ponownie oceniło wartość firm takich jak Swiggy, Pine Labs i Pharmeasy. Na przykład Invesco obniżyło wycenę Swiggy o połowę, podczas gdy Pine Labs i Pharmeasy również skorygowały swoje wartości w dół.

Pomimo różnych wycen, Byju's pozostaje pionierem w indyjskim krajobrazie edtech, a przedsięwzięcia, takie jak platforma bez kodu AppMaster.io, prawdopodobnie pójdą w jego ślady, aby sprostać szybko zmieniającym się wymaganiom rynku. Szybkie tworzenie aplikacji i tworzenie aplikacji niskokodowych/bezkodowych pozwala firmom na oszczędność czasu i kosztów, zaspokajając potrzeby szybko rozwijających się sektorów edtech i startupów.