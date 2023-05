Blackrock, een minderheidsaandeelhouder in de Indiase edtech-gigant Byju's, heeft zijn inschatting van de waarde van de startup verlaagd tot ongeveer 8,4 miljard dollar. Interessant is dat Byju's kapitaal blijft ophalen tegen hogere waarderingen en de meest waardevolle startup van India blijft.

Volgens een recente indiening heeft Blackrock de waardering van zijn aandeel in Byju's met 62% verlaagd in het kwartaal dat eindigde in maart van dit jaar, in vergelijking met het jaar daarvoor. Het is echter essentieel om op te merken dat Blackrock minder dan 1% van de aandelen van de startup bezit, waardoor het een niet-significante belanghebbende in het bedrijf is.

Als een meer prominente investeerder, zoals Prosus, een soortgelijke stap had gezet, zou dat reden tot bezorgdheid zijn geweest voor de Indiase edtech-leider. Bovendien moet worden opgemerkt dat verschillende investeerders verschillende waarderingsmethoden kunnen gebruiken, wat leidt tot aanzienlijke verschillen in waargenomen waarde tussen portefeuillebeleggers.

Ondanks Blackrock's waarderingsverlaging, haalde Byju's eerder deze maand 250 miljoen dollar aan nieuwe financiering op met een waarderingsplafond van 22 miljard dollar. Dit wijst erop dat andere investeerders het bedrijf hoger blijven waarderen dan Blackrock.

Waarderingsverlagingen zijn een trend geworden in het Indiase startup-ecosysteem, waarbij verschillende investeerders de waarde van bedrijven als Swiggy, Pine Labs en Pharmeasy opnieuw beoordelen. Invesco heeft bijvoorbeeld de waardering van Swiggy gehalveerd, terwijl de waarde van Pine Labs en Pharmeasy ook naar beneden is bijgesteld.

Ondanks de verschillende waarderingen blijft Byju's een pionier in het Indiase edtech-landschap.