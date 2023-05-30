印度教育技术巨头Byju's ，其少数股东Blackrock将其对该创业公司的价值评估下调至约84亿美元。有趣的是，Byju's 继续以更高的估值筹集资金，并且仍然是印度最有价值的创业公司。

根据最近的一份文件，Blackrock ，在截至今年3月的季度中，其在Byju's 的股份的估值比前一年减少了62%。然而，必须注意的是，Blackrock 在这家初创企业中占不到1%的股权，使其成为该公司的一个非重要的股东。

如果一个更著名的投资者，如Prosus，做出类似的举动，这将引起印度教育技术领导者的关注。此外，值得注意的是，不同的投资者可能使用不同的估值方法，导致投资组合投资者之间对价值的认知存在重大差异。

尽管Blackrock'的估值降低，Byju's 最近在本月初以220亿美元的估值上限筹集了2.5亿美元的新资金。这表明其他投资者对该公司的估值仍然高于Blackrock的评估值。

估值降低已经成为印度初创企业生态系统的一个趋势，一些投资者重新评估了Swiggy、Pine Labs和Pharmeasy等公司的价值。例如，Invesco已经将Swiggy的估值减半，而Pine Labs和Pharmeasy的价值也被下调。

尽管估值不同，但Byju's 仍然是印度教育技术领域的开拓者，而像AppMaster.io的无代码平台这样的企业可能会效仿，以满足市场的快节奏需求。快速应用开发和低代码/无代码应用开发使公司能够具有时间效率和成本效益，迎合快速发展的教育技术和创业部门。