خفضت شركة Blackrock ، وهي إحدى المساهمين الأقلية في Byju's الهندية العملاقة لتكنولوجيا التعليم ، تقييمها لقيمة الشركة الناشئة إلى حوالي 8.4 مليار دولار. ومن المثير للاهتمام ، Byju's تواصل زيادة رأس المال عند التقييمات الأعلى وتظل الشركة الناشئة الأكثر قيمة في الهند.

وفقًا لإيداع حديث ، خفضت Blackrock تقييم حصتها في Byju's بنسبة 62 ٪ في الربع المنتهي في مارس من هذا العام ، مقارنة بالعام السابق. من الضروري أن نلاحظ ، مع ذلك ، أن Blackrock تمثل أقل من 1٪ من حقوق الملكية في الشركة الناشئة ، مما يجعلها شريكًا غير مهم في الشركة.

لو قام مستثمر أكثر بروزًا ، مثل بروسوس ، بخطوة مماثلة ، لكان ذلك سببًا للقلق بالنسبة لقائد تكنولوجيا التعليم الهندي. بالإضافة إلى ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن العديد من المستثمرين قد يستخدمون طرق تقييم مختلفة ، مما يؤدي إلى اختلافات كبيرة في القيمة المتصورة بين مستثمري المحافظ.

على الرغم من تخفيض تقييم Blackrock ، جمعت Byju's مؤخرًا 250 مليون دولار من التمويل الجديد عند سقف تقييم بلغ 22 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر. يشير هذا إلى أن المستثمرين الآخرين يواصلون تقييم الشركة أعلى من تقييم Blackrock.

أصبحت عمليات الشطب الواسعة للتقييم اتجاهًا في النظام البيئي للشركات الناشئة في الهند ، حيث أعاد العديد من المستثمرين تقييم قيم الشركات مثل Swiggy و Pine Labs و Pharmeasy. على سبيل المثال ، خفضت Invesco تقييم Swiggy إلى النصف ، بينما شهدت Pine Labs و Pharmeasy أيضًا تعديل قيمها إلى الأسفل.

على الرغم من التقييمات المختلفة ، لا تزال Byju's رائدة في المشهد الهندسي لتكنولوجيا التعليم ، ومن المرجح أن تحذو المشاريع ، مثل منصة AppMaster.io الخالية من التعليمات البرمجية ، حذوها لتلبية متطلبات السوق سريعة الخطى. يمكّن التطوير السريع للتطبيقات وتطوير التطبيقات منخفضة الكود / بدون رمز الشركات من أن تكون فعالة من حيث الوقت وفعالة من حيث التكلفة ، مما يلبي احتياجات قطاعي تكنولوجيا التعليم وبدء التشغيل سريع التطور.