Hintli edtech devi Byju's azınlık hissedarı Blackrock, girişimin değeriyle ilgili değerlendirmesini yaklaşık 8,4 milyar dolara düşürdü. İlginç bir şekilde, Byju's daha yüksek değerlemelerle sermaye artırmaya devam ediyor ve Hindistan'ın en değerli girişimi olmaya devam ediyor.

Yakın tarihli bir dosyalamaya göre, Blackrock Byju's hissesinin değerini bu yılın Mart ayında sona eren çeyrekte bir önceki yıla göre %62 oranında düşürdü. Bununla birlikte, Blackrock başlangıçta %1'den daha az hisseye sahip olduğunu ve bu da onu şirkette önemli olmayan bir paydaş haline getirdiğini belirtmek önemlidir.

Prosus gibi daha önde gelen bir yatırımcı benzer bir hamle yapsaydı, Hintli eğitim teknolojisi lideri için endişe kaynağı olurdu. Ek olarak, çeşitli yatırımcıların farklı değerleme yöntemleri kullanabilmeleri, portföy yatırımcıları arasında algılanan değerde önemli farklılıklara yol açabilmektedir.

Blackrock değerlemesindeki düşüşe rağmen, Byju's kısa süre önce bu ayın başlarında 22 milyar dolarlık bir değerleme üst sınırıyla 250 milyon dolarlık yeni fon sağladı. Bu, diğer yatırımcıların şirkete Blackrock değerinden daha yüksek değer vermeye devam ettiğini gösteriyor.

Değer indirimleri, birkaç yatırımcının Swiggy, Pine Labs ve Pharmeasy gibi şirketlerin değerlerini yeniden değerlendirmesiyle Hindistan'ın başlangıç ekosisteminde bir trend haline geldi. Örneğin Invesco, Swiggy'nin değerlemesini yarıya indirirken, Pine Labs ve Pharmeasy de değerlerinin aşağı doğru ayarlandığını gördü.

Farklı değerlendirmelere rağmen, Byju's, Hindistan edtech ortamında bir öncü olmaya devam ediyor ve AppMaster.io'nun kodsuz platformu gibi girişimlerin, pazarın hızlı tempolu taleplerini karşılamak için büyük olasılıkla aynı şeyi yapması bekleniyor. Hızlı uygulama geliştirme ve düşük kodlu/kodsuz uygulama geliştirme, şirketlerin hızlı gelişen edtech ve başlangıç sektörlerine hitap ederek zamandan verimli ve uygun maliyetli olmalarını sağlar.