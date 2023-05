A Blackrock, um accionista minoritário do gigante indiano da edtech Byju's, baixou a sua avaliação do valor da empresa para cerca de 8,4 mil milhões de dólares. Curiosamente, a Byju's continua a angariar capital com avaliações mais elevadas e continua a ser a empresa em fase de arranque mais valiosa da Índia.

De acordo com um registo recente, a Blackrock reduziu a avaliação da sua participação na Byju's em 62% no trimestre que terminou em Março deste ano, em comparação com o ano anterior. É essencial notar, no entanto, que a Blackrock representa menos de 1% do capital da empresa, o que a torna um accionista não significativo da empresa.

Se um investidor mais proeminente, como a Prosus, tivesse feito um movimento semelhante, isso teria sido motivo de preocupação para o líder indiano da edtech. Além disso, é de salientar que vários investidores podem utilizar métodos de avaliação diferentes, o que conduz a diferenças significativas na percepção do valor entre os investidores da carteira.

Apesar da redução da avaliação da Blackrock, a Byju's angariou recentemente 250 milhões de dólares em novos financiamentos a um valor máximo de avaliação de 22 mil milhões de dólares no início deste mês. Este facto indica que outros investidores continuam a avaliar a empresa acima da avaliação da Blackrock.

As reduções da avaliação tornaram-se uma tendência no ecossistema de empresas em fase de arranque da Índia, com vários investidores a reavaliarem os valores de empresas como a Swiggy, a Pine Labs e a Pharmeasy. A Invesco, por exemplo, reduziu para metade a avaliação da Swiggy, enquanto a Pine Labs e a Pharmeasy também viram os seus valores ajustados em baixa.

Apesar das diferentes avaliações, o site Byju's continua a ser um pioneiro no panorama indiano da edtech