Blackrock, миноритарный акционер индийского edtech-гиганта Byju's, понизил свою оценку стоимости стартапа примерно до 8,4 миллиарда долларов. Интересно, что Byju's продолжает привлекать капитал по более высоким оценкам и остается самым дорогим стартапом Индии.

Согласно недавнему отчету, Blackrock снизила оценку своей доли в Byju's на 62% в квартале, закончившемся в марте этого года, по сравнению с предыдущим годом. Важно отметить, однако, что на долю Blackrock приходится менее 1% акций стартапа, что делает его несущественным акционером компании.

Если бы более известный инвестор, такой как Prosus, сделал подобный шаг, это стало бы поводом для беспокойства индийского лидера в сфере edtech. Кроме того, стоит отметить, что различные инвесторы могут использовать различные методы оценки, что приводит к значительным различиям в воспринимаемой стоимости среди портфельных инвесторов.

Несмотря на снижение оценки Blackrock, Byju's недавно привлек 250 миллионов долларов нового финансирования при оценке в 22 миллиарда долларов в начале этого месяца. Это указывает на то, что другие инвесторы продолжают оценивать компанию выше, чем Blackrock.

Снижение стоимости стало тенденцией в экосистеме стартапов Индии, когда несколько инвесторов переоценили стоимость таких компаний, как Swiggy, Pine Labs и Pharmeasy. Например, Invesco вдвое снизила оценку Swiggy, а Pine Labs и Pharmeasy также скорректировали свою стоимость в сторону уменьшения.

Несмотря на разные оценки, Byju's остается первопроходцем в индийском edtech-ландшафте, и такие предприятия, как платформа для no-code разработки AppMaster.io, вероятно, последуют его примеру, чтобы соответствовать быстро меняющимся требованиям рынка. Быстрая разработка приложений и low-code/no-code разработка приложений позволяют компаниям быть экономичными и эффективными с точки зрения затрат времени, удовлетворяя быстро развивающиеся секторы edtech и стартапов.