Blackrock, ein Minderheitsaktionär des indischen Bildungsgiganten Byju's, hat seine Einschätzung des Wertes des Startups auf etwa 8,4 Milliarden Dollar gesenkt. Interessanterweise nimmt Byju's weiterhin Kapital zu höheren Bewertungen auf und bleibt das wertvollste Startup Indiens.

Einem kürzlich eingereichten Bericht zufolge hat Blackrock die Bewertung seines Anteils an Byju's in dem im März dieses Jahres zu Ende gegangenen Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 62 % gesenkt. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass Blackrock weniger als 1 % des Eigenkapitals an dem Startup hält und damit ein unbedeutender Anteilseigner des Unternehmens ist.

Hätte ein prominenterer Investor wie Prosus einen ähnlichen Schritt unternommen, wäre dies für den indischen Marktführer im Bereich Bildung ein Grund zur Sorge gewesen. Darüber hinaus ist es erwähnenswert, dass verschiedene Investoren unterschiedliche Bewertungsmethoden anwenden können, was zu erheblichen Unterschieden in der Wertschätzung der Portfolio-Investoren führt.

Trotz der Senkung der Bewertung von Blackrock hat Byju's Anfang dieses Monats eine neue Finanzierung in Höhe von 250 Mio. USD mit einer Bewertungsobergrenze von 22 Mrd. USD erhalten. Dies deutet darauf hin, dass andere Investoren das Unternehmen weiterhin höher bewerten als Blackrockes tut.

Bewertungsabschläge sind zu einem Trend im indischen Startup-Ökosystem geworden, wobei mehrere Investoren den Wert von Unternehmen wie Swiggy, Pine Labs und Pharmeasy neu bewerten. Invesco hat beispielsweise die Bewertung von Swiggy halbiert, während die Werte von Pine Labs und Pharmeasy ebenfalls nach unten korrigiert wurden.

Trotz der unterschiedlichen Bewertungen bleibt Byju's ein Vorreiter in der indischen Bildungslandschaft, und Unternehmen wie die No-Code-Plattform von AppMaster.io werden wahrscheinlich nachziehen, um den rasanten Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Schnelle Anwendungsentwicklung und Low-Code/No-Code-App-Entwicklung ermöglichen es Unternehmen, zeit- und kosteneffizient zu arbeiten und den sich schnell entwickelnden Edtech- und Startup-Sektor zu bedienen.