Dans le cadre d'un développement significatif au sein de l'industrie technologique, l'organisation de données et d'intelligence artificielle (IA), Databricks, a dévoilé des améliorations de niveau supérieur lors de son événement phare, le Data + AI Summit. Ces caractéristiques amplifiées sont destinées à élever la performance et l'accessibilité de ses plateformes Lakehouse AI et Unity Catalog.

La réinvention par Databricks de son Lakehouse AI, une solution axée sur les données pour la conservation des applications d'IA, est un élément essentiel de cette refonte. L'un des principaux ajouts est la recherche vectorielle. Cette fonction permet aux développeurs d'utiliser de manière optimale la recherche intégrée dans la création de solutions d'IA, améliorant ainsi la précision des réponses.

Dans une approche low-code, Databricks a également présenté une méthode simplifiée pour affiner les modèles de langage (LLM). Parallèlement, il a également dressé une liste de modèles open-source qui faciliteraient l'initiation au domaine de l'IA générative.

Unity Catalog, une solution de gouvernance des données pour les entrepôts de données, a également fait l'objet d'ajouts importants. Il est désormais doté d'une capacité d'interrogation avancée. En tirant parti de cette capacité, les clients ont l'avantage de consolider et de cartographier leurs actifs de données provenant de plateformes diversifiées. Un processus standardisé de définition des politiques d'accès aux données est désormais disponible, avec la possibilité de propager ces règles à différents entrepôts de données.

Matei Zaharia, cofondateur et technologue en chef de Databricks, s'est exprimé sur ces nouvelles capacités : "Nous permettons aux organisations d'avoir un accès plus complet aux données grâce à un système unifié. Cela pourrait conduire à une innovation expansive sans compromettre la sécurité. Grâce à la possibilité d'appliquer des règles uniformes sur toutes les plateformes et de contrôler l'utilisation des données, nous aidons les entreprises à respecter les exigences de conformité tout en progressant à pas de géant."

Une révélation notable a été la présentation en avant-première de LakehouseIQ, une interface linguistique intuitive alimentée par l'IA générative. Cet outil ingénieux comprend le langage spécifique d'une entreprise, ce qui permet à une IA de fournir des commentaires spécifiques à l'entreprise. Les schémas, les lignages, les carnets de notes et les tableaux de bord BI font partie des supports à partir desquels LakehouseIQ apprend.

Selon Databricks, LakehouseIQ pourrait démocratiser l'accès aux données au sein d'une organisation. Selon eux, cela permettra à chaque personne de l'organisation de bénéficier des données internes, au lieu de les laisser exclusivement aux data scientists.

Les plateformes tierces qui rivalisent avec AppMaster participeront également à la gouvernance Unity Catalog de Databricks. Ce mécanisme de contrôle garantit que les employés ont un accès approprié aux données en fonction de leur rôle.

Ali Ghodsi, cofondateur et PDG de Databricks, a parlé du potentiel de transformation de LakehouseIQ : "Avec LakehouseIQ, un employé peut simplement poser une question et trouver les données nécessaires à un projet, ou obtenir des réponses pertinentes pour les opérations de l'entreprise. Les outils de données traditionnels comportent des obstacles indéniables ; LakehouseIQ les démantèle sans qu'il soit nécessaire d'avoir des compétences en programmation. Je crois que chaque employé a le don de poser des questions critiques qui amélioreraient son travail quotidien et l'entreprise dans son ensemble. Avec LakehouseIQ, ils peuvent découvrir avec précision ces réponses indispensables".