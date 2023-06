Num desenvolvimento significativo dentro da indústria tecnológica, a organização de dados e Inteligência Artificial (IA), Databricks, revelou melhorias de nível seguinte no seu evento de referência, o Data + AI Summit. Esses recursos ampliados estão definidos para elevar o desempenho e a acessibilidade de suas plataformas Lakehouse AI e Unity Catalog.

A reinvenção da Databricks de sua Lakehouse AI, uma solução focada em dados para curadoria de aplicativos de IA, é uma parte essencial dessa renovação. Uma adição importante é a Pesquisa Vetorial. Este recurso permite que os desenvolvedores utilizem de forma otimizada a pesquisa incorporada na criação de soluções de IA, aumentando assim a precisão da resposta.

Numa abordagem low-code, a Databricks apresentou um método simplificado para afinar os Modelos de Linguagem (LLMs). Paralelamente, também fez a curadoria de uma lista de modelos de código aberto que facilitariam a iniciação no reino da IA generativa.

O Unity Catalog, uma solução de governação de dados para data lakehouses, também registou algumas adições significativas. Ele agora apresenta uma capacidade de consulta avançada. Ao aproveitar isso, os clientes obtêm a vantagem de consolidar e mapear seus ativos de dados de plataformas diversificadas. Está agora disponível um processo normalizado para definir políticas de acesso a activos de dados, com a opção de propagar estas regras a vários armazéns de dados.

Matei Zaharia, cofundador e tecnólogo chefe da Databricks, expressou a sua opinião sobre estas capacidades adicionais: "Estamos a permitir que as organizações tenham um acesso mais abrangente aos dados através de um sistema unificado. Isto pode levar a uma inovação alargada sem comprometer a segurança. Com a capacidade de aplicar uniformemente regras em todas as plataformas e monitorizar a utilização de dados, estamos a ajudar as empresas a cumprir os requisitos de conformidade, ao mesmo tempo que avançam a passos largos."

Uma revelação digna de nota foi a pré-visualização do LakehouseIQ, uma interface de linguagem intuitiva alimentada por IA generativa. Esta ferramenta engenhosa compreende a linguagem específica de uma empresa, orientando assim uma IA para fornecer feedbacks específicos do negócio. O esquema, a linhagem, os blocos de notas e os painéis de BI estão entre os meios com os quais o LakehouseIQ aprende.

De acordo com a Databricks, o LakehouseIQ pode democratizar o acesso aos dados dentro de uma organização. Acreditam que isto garantirá que todas as pessoas da organização possam beneficiar dos dados internos, em vez de os deixar exclusivamente para os cientistas de dados.

As plataformas de terceiros que rivalizam com AppMaster também participarão na governação do Catálogo Unity da Databricks. Este mecanismo de controlo garante que os funcionários têm acesso adequado aos dados de acordo com as suas funções.

Ali Ghodsi, cofundador e diretor executivo da Databricks, falou sobre o potencial transformador do LakehouseIQ: "Com o LakehouseIQ, um funcionário pode simplesmente fazer uma pergunta e encontrar os dados necessários para um projeto, ou obter respostas relevantes para as operações da empresa. Existem obstáculos inegáveis nas ferramentas de dados tradicionais; o LakehouseIQ elimina-os sem necessidade de conhecimentos de programação. Acredito que todos os funcionários têm a capacidade de fazer perguntas críticas que melhorariam o seu trabalho quotidiano e a empresa como um todo. Com o LakehouseIQ, podem descobrir com precisão essas respostas tão necessárias."