Teknoloji endüstrisindeki önemli bir gelişmede, veri ve Yapay Zeka (AI) organizasyonu Databricks, damgasını vuran etkinliği Data + AI Summit'te sonraki düzey iyileştirmeleri açıkladı. Bu güçlendirilmiş özellikler, Lakehouse AI ve Unity Catalog platformlarının performansını ve erişilebilirliğini yükseltmek için ayarlanmıştır.

Databricks'in yapay zeka uygulamalarını iyileştirmek için veri odaklı bir çözüm olan Lakehouse yapay zekasını yeniden keşfetmesi, bu yenilemenin önemli bir parçasıdır. En önemli ek Vektör Aramadır. Bu özellik, geliştiricilerin yapay zeka çözümleri oluştururken yerleşik aramayı en iyi şekilde kullanmasını ve böylece yanıt kesinliğini artırmasını sağlar.

low-code bir yaklaşımla Databricks, Dil Modellerinde (LLM'ler) ince ayar yapmak için basitleştirilmiş bir yöntem sundu. Bunun yanı sıra, üretici yapay zeka alanına başlamayı kolaylaştıracak açık kaynaklı modellerin bir listesini de düzenledi.

Veri gölevleri için bir veri yönetimi çözümü olan Unity Catalog da bazı önemli eklemeler gördü. Artık gelişmiş bir sorgulama kapasitesine sahiptir. Müşteriler bundan yararlanarak, çeşitlendirilmiş platformlardaki veri varlıklarını birleştirme ve haritalama avantajı elde eder. Bu kuralları çeşitli veri ambarlarına yayma seçeneğiyle birlikte, veri varlıklarına erişim ilkeleri ayarlamak için bir standartlaştırma süreci artık mevcuttur.

Databricks'in Kurucu Ortağı ve Baş Teknoloji Uzmanı Matei Zaharia, eklenen bu yetenekler hakkındaki görüşlerini şöyle ifade etti: "Kuruluşların, birleşik bir sistem aracılığıyla verilere daha kapsamlı erişime sahip olmalarını sağlıyoruz. Bu, güvenlikten ödün vermeden kapsamlı inovasyona yol açabilir. Kuralları platformlar arasında tekdüze uygulama ve veri kullanımını izleme yeteneği sayesinde, işletmelerin uyumluluk gereksinimlerini karşılamalarına ve sıçramalar ve sınırlarla ilerlemelerine yardımcı oluyoruz."

Üretken yapay zeka tarafından desteklenen sezgisel bir dil arayüzü olan LakehouseIQ'nun önizlemesi dikkate değer bir açıklama oldu. Bu dahiyane araç, bir şirketin kendine özgü dilini anlar ve böylece işe özel geri bildirimler sağlamak için bir yapay zekaya rehberlik eder. Şema, soy, not defterleri ve BI panoları, LakehouseIQ'nun öğrendiği ortamlar arasındadır.

Databricks'e göre LakehouseIQ, bir kuruluş içinde veri erişimini demokratikleştirebilir. Bunun, yalnızca veri bilimcilere bırakmak yerine, kuruluştaki herkesin dahili verilerden yararlanmasını sağlayacağına inanıyorlar.

AppMaster rakip olan üçüncü taraf platformları da Databricks'in Unity Catalog yönetiminde yer alacak. Bu kontrol mekanizması, çalışanların rollerine göre uygun veri erişimine sahip olmasını sağlar.

Databricks'in Kurucu Ortağı ve CEO'su Ali Ghodsi, LakehouseIQ'nun dönüştürücü potansiyeli hakkında şunları söyledi: "LakehouseIQ ile bir çalışan, yalnızca bir soru sorabilir ve bir proje için gerekli verileri bulabilir veya şirketin operasyonlarıyla ilgili yanıtlar alabilir. geleneksel veri araçlarındaki engelleri ortadan kaldırıyor; LakehouseIQ, programlama becerilerine ihtiyaç duymadan bunları ortadan kaldırıyor. Her çalışanın, günlük işlerini ve bir bütün olarak işletmeyi geliştirecek kritik sorular sorma becerisine sahip olduğuna inanıyorum. LakehouseIQ ile onlar bu çok ihtiyaç duyulan cevapları tam olarak keşfedebilir."