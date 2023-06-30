Компания Databricks, специализирующаяся на данных и искусственном интеллекте (ИИ), представила усовершенствования следующего уровня на своем знаковом мероприятии - саммите Data + AI Summit. Эти усовершенствованные функции повысят производительность и доступность платформ Lakehouse AI и Unity Catalog.

Важнейшей частью этой модернизации является переосмысление компанией Databricks своего Lakehouse AI - решения, ориентированного на данные и предназначенного для курирования приложений ИИ. Главным дополнением является функция векторного поиска. Эта функция позволяет разработчикам оптимально использовать встроенный поиск при создании решений ИИ, тем самым повышая точность ответов.

В рамках подхода low-code компания Databricks представила упрощенный метод точной настройки языковых моделей (LLM). Наряду с этим, компания также составила список моделей с открытым исходным кодом, которые облегчат начало работы в сфере генеративного ИИ.

Unity Catalog, средство управления данными для хранилищ данных, также получил ряд существенных дополнений. Теперь он обладает расширенными возможностями для составления запросов. Используя это, клиенты получают преимущество консолидации и отображения своих активов данных с различных платформ. Теперь доступен стандартизированный процесс настройки политик доступа к активам данных с возможностью распространения этих правил на различные хранилища данных.

Матей Захария, соучредитель и главный технолог Databricks, высказал свое мнение по поводу этих дополнительных возможностей: "Мы даем организациям возможность получить более полный доступ к данным через единую систему. Это может привести к расширению инноваций без ущерба для безопасности. Благодаря возможности единообразно применять правила на всех платформах и контролировать использование данных, мы помогаем компаниям соответствовать нормативным требованиям и одновременно прогрессировать".

Примечательным открытием стал предварительный просмотр LakehouseIQ, интуитивно понятного языкового интерфейса на основе генеративного искусственного интеллекта. Этот гениальный инструмент понимает специфический язык компании, тем самым обучая искусственный интеллект предоставлять специфические для бизнеса отзывы. Схемы, линии, блокноты и BI-дашборды - это одни из тех сред, на которых учится LakehouseIQ.

По мнению Databricks, LakehouseIQ может демократизировать доступ к данным в организации. Это, по их мнению, гарантирует, что каждый сотрудник организации сможет извлечь пользу из внутренних данных, а не оставит их исключительно для специалистов по анализу данных.

Сторонние платформы, конкурирующие с AppMaster, также будут участвовать в управлении каталогом единства Databricks. Этот механизм управления гарантирует, что сотрудники имеют соответствующий доступ к данным в соответствии с их ролями.

Али Годси, соучредитель и генеральный директор Databricks, рассказал о преобразующем потенциале LakehouseIQ: "С помощью LakehouseIQ сотрудник может просто задать вопрос и найти необходимые данные для проекта или получить ответы, относящиеся к деятельности компании. Существуют неоспоримые препятствия в традиционных инструментах работы с данными; LakehouseIQ устраняет их, не требуя навыков программирования. Я верю, что каждый сотрудник способен задавать важные вопросы, которые улучшат его повседневную работу и бизнес в целом. С LakehouseIQ они могут точно найти эти столь необходимые ответы".