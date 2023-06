W ramach znaczącego rozwoju w branży technologicznej, organizacja Databricks, zajmująca się danymi i sztuczną inteligencją (AI), zaprezentowała ulepszenia następnego poziomu podczas swojego charakterystycznego wydarzenia, Data + AI Summit. Te wzmocnione funkcje mają na celu zwiększenie wydajności i dostępności platform Lakehouse AI i Unity Catalog.

Istotną częścią tej modernizacji jest ponowne opracowanie przez Databricks Lakehouse AI, rozwiązania skoncentrowanego na danych do kuratorowania aplikacji AI. Głównym dodatkiem jest wyszukiwanie wektorowe. Funkcja ta umożliwia programistom optymalne wykorzystanie wbudowanego wyszukiwania w tworzeniu rozwiązań AI, zwiększając w ten sposób precyzję odpowiedzi.

W podejściu low-code, Databricks zaprezentował uproszczoną metodę dostrajania modeli językowych (LLM). Oprócz tego, stworzył również listę modeli open-source, które ułatwiłyby inicjację w sferze generatywnej sztucznej inteligencji.

Unity Catalog, rozwiązanie do zarządzania danymi dla hurtowni danych, również doczekało się kilku znaczących dodatków. Oferuje on teraz zaawansowane możliwości tworzenia zapytań. Wykorzystując to, klienci uzyskują korzyść w postaci konsolidacji i mapowania swoich zasobów danych ze zróżnicowanych platform. Standardowy proces ustawiania zasad dostępu do zasobów danych jest teraz dostępny, z opcją propagacji tych reguł do różnych hurtowni danych.

Matei Zaharia, współzałożyciel i główny technolog Databricks, wyraził swoje poglądy na temat tych dodatkowych możliwości: "Umożliwiamy organizacjom bardziej kompleksowy dostęp do danych za pośrednictwem ujednoliconego systemu. Może to prowadzić do ekspansywnych innowacji bez narażania bezpieczeństwa. Dzięki możliwości jednolitego stosowania reguł na różnych platformach i monitorowania wykorzystania danych, pomagamy firmom w spełnianiu wymogów zgodności przy jednoczesnym szybkim postępie".

Godnym uwagi wydarzeniem była zapowiedź LakehouseIQ, intuicyjnego interfejsu językowego opartego na generatywnej sztucznej inteligencji. To genialne narzędzie rozumie specyficzny język firmy, tym samym wspierając sztuczną inteligencję w dostarczaniu informacji zwrotnych specyficznych dla biznesu. Schematy, linie, notatniki i pulpity nawigacyjne BI są jednymi z mediów, z których uczy się LakehouseIQ.

Według Databricks, LakehouseIQ może zdemokratyzować dostęp do danych w organizacji. Ich zdaniem zapewni to, że każda osoba w organizacji będzie mogła korzystać z wewnętrznych danych, zamiast pozostawiać je wyłącznie dla analityków danych.

Platformy innych firm, które konkurują z AppMaster, będą również uczestniczyć w zarządzaniu Unity Catalog firmy Databricks. Ten mechanizm kontroli zapewnia, że pracownicy mają odpowiedni dostęp do danych zgodnie z ich rolami.

Ali Ghodsi, współzałożyciel i dyrektor generalny Databricks, mówił o transformacyjnym potencjale LakehouseIQ: "Dzięki LakehouseIQ pracownik może po prostu zadać pytanie i znaleźć niezbędne dane do projektu lub uzyskać odpowiedzi istotne dla działalności firmy. Istnieją niezaprzeczalne przeszkody w tradycyjnych narzędziach danych; LakehouseIQ eliminuje je bez konieczności posiadania umiejętności programowania. Wierzę, że każdy pracownik ma talent do zadawania krytycznych pytań, które usprawniłyby jego codzienną pracę i całą firmę. Dzięki LakehouseIQ mogą precyzyjnie odkrywać te bardzo potrzebne odpowiedzi".