في تطور هام في صناعة التكنولوجيا ، كشفت منظمة البيانات والذكاء الاصطناعي (AI) ، Databricks ، عن تحسينات على المستوى التالي في حدثها المميز ، قمة Data + AI. تم تعيين هذه الميزات المكبرة لرفع مستوى الأداء وإمكانية الوصول لمنصتي Lakehouse AI و Unity Catalog.

إن إعادة ابتكار Databricks لـ Lakehouse AI ، وهو حل يركز على البيانات لتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ، هو جزء أساسي من هذا التجديد. إضافة أولية هي Vector Search. تتيح هذه الميزة للمطورين الاستفادة المثلى من البحث المضمن في إنشاء حلول الذكاء الاصطناعي ، وبالتالي تحسين دقة الاستجابة.

في نهج low-code الذي تم توفيره أيضًا ، قدمت Databricks طريقة مبسطة لضبط نماذج اللغة (LLMs). إلى جانب ذلك ، قام أيضًا برعاية قائمة من النماذج مفتوحة المصدر التي من شأنها تسهيل البدء في عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما شهد كتالوج الوحدة ، وهو علاج لإدارة البيانات لبيوت بحيرة البيانات ، بعض الإضافات المهمة. وهي تتميز الآن بقدرة استعلام متقدمة. من خلال الاستفادة من ذلك ، يحصل العملاء على ميزة دمج أصول البيانات الخاصة بهم وتخطيطها من منصات متنوعة. تتوفر الآن عملية موحدة لإعداد سياسات الوصول إلى أصول البيانات ، مع خيار نشر هذه القواعد على مستودعات البيانات المختلفة.

عبر ماتي زهاريا ، الشريك المؤسس وكبير الخبراء التقنيين في Databricks ، عن آرائه حول هذه القدرات الإضافية: "نحن نمكّن المؤسسات من الحصول على وصول أكثر شمولاً إلى البيانات من خلال نظام موحد. وقد يؤدي ذلك إلى ابتكار موسع دون المساس بالأمان. مع القدرة على تطبيق القواعد بشكل موحد عبر الأنظمة الأساسية ومراقبة استخدام البيانات ، فنحن نساعد الشركات في تلبية متطلبات الامتثال مع إحراز تقدم كبير ".

كان الكشف الجدير بالملاحظة هو معاينة LakehouseIQ ، وهي واجهة لغوية بديهية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتفهم هذه الأداة البارعة لغة الشركة المحددة ، وبالتالي تقوم بتوجيه الذكاء الاصطناعي لتوفير ردود فعل خاصة بالأعمال. يعد المخطط ، والنسب ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ، ولوحات معلومات ذكاء الأعمال من بين الوسائط التي يتعلم منها LakehouseIQ.

وفقًا لـ Databricks ، يمكن لـ LakehouseIQ إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى البيانات داخل المؤسسة. ويعتقدون أن هذا سيضمن أن كل شخص في المؤسسة يمكنه الاستفادة من البيانات الداخلية ، بدلاً من تركها حصريًا لعلماء البيانات.

ستشارك أيضًا منصات الطرف الثالث التي تنافس AppMaster في إدارة كتالوج Unity في Databricks. تضمن آلية التحكم هذه حصول الموظفين على وصول مناسب إلى البيانات وفقًا لأدوارهم.

تحدث علي قدسي ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في Databricks ، عن الإمكانات التحويلية لـ LakehouseIQ: "مع LakehouseIQ ، يمكن للموظف ببساطة طرح سؤال والعثور على البيانات الضرورية لمشروع ما ، أو الحصول على إجابات ذات صلة بعمليات الشركة. هناك أمر لا يمكن إنكاره عقبات في أدوات البيانات التقليدية ؛ تقوم LakehouseIQ بتفكيكها دون الحاجة إلى مهارات البرمجة. وأعتقد أن كل موظف لديه موهبة لطرح الأسئلة الهامة التي من شأنها تعزيز عملهم اليومي والعمل ككل. مع LakehouseIQ ، يمكن أن يكتشف بدقة هذه الإجابات التي تشتد الحاجة إليها ".