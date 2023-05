Le fournisseur mondial de plate no-code Creatio a annoncé la sortie de la version 8.0.6 de sa plate-forme, qui introduit une architecture composable, une interface utilisateur Freedom mise à niveau et des capacités de conception de flux de travail pilotées par l'IA à la pointe de la technologie. La mise à jour offre aux organisations les outils et l'agilité dont elles ont besoin pour concevoir, automatiser et optimiser les flux de travail, et dynamiser les opérations CRM sans avoir besoin de codage traditionnel.

L'architecture composable innovante de Creatio 8.0.6 permet aux entreprises d'accélérer le processus de conception d'applications, en améliorant la réutilisabilité des composants prédéfinis. La plate-forme fournit désormais une bibliothèque complète d'éléments composables, permettant aux créateurs no-code d'assembler rapidement des blocs de fonctionnalités, des applications et des produits à grande échelle. L'architecture composable no-code porte l'agilité vers de nouveaux sommets en offrant des composants enfichables, remplaçables et réutilisables, réduisant considérablement le besoin de travaux de personnalisation et de développement. Les créateurs No-code peuvent désormais transformer n'importe quelle fonctionnalité développée en éléments composables réutilisables pour de futurs projets.

Dans le cadre de la mise à jour, la dernière version de la plate-forme propose une interface utilisateur et une expérience utilisateur actualisées pour les utilisateurs de bureau et mobiles. En mettant l'accent sur la fourniture d'une expérience attrayante et d'un haut niveau de personnalisation, la nouvelle interface utilisateur Freedom intègre les meilleures pratiques UI/UX pour rationaliser la conception des applications et l'adoption par les utilisateurs. Le concepteur d'interface utilisateur Freedom mis à jour dispose d'une bibliothèque complète de vues, de widgets et de modèles prédéfinis, permettant la création rapide et efficace d'applications visuellement attrayantes.

En plus des améliorations architecturales, Creatio a étendu son concepteur de gestion de processus avec une fonctionnalité de développement basée sur l'IA. Les capacités d'IA de pointe guident les créateurs no-code dans la conception et l'automatisation des flux de travail pour un impact commercial maximal. En analysant les données historiques et en tirant parti des meilleures pratiques intégrées, le moteur de recommandation intelligent aide à optimiser les flux de travail pour augmenter la productivité et l'efficacité. Ces fonctionnalités d'automatisation du flux de travail assistées par l'IA visent à accroître l'efficacité des utilisateurs finaux tout en accélérant le processus de conception du flux de travail.

Avec son architecture composable, son interface utilisateur Freedom avancée et l'automatisation des flux de travail assistée par l'IA, la mise à jour Creatio 8.0.6 permet aux entreprises d'exercer un plus grand contrôle sur leur parcours d'automatisation. La plate-forme permet aux organisations de développer des applications innovantes no-code.

