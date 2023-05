Il fornitore globale di piattaforme no-code Creatio ha annunciato il rilascio della versione 8.0.6 della sua piattaforma, che introduce un'architettura componibile, un'interfaccia utente Freedom aggiornata e funzionalità di progettazione del flusso di lavoro all'avanguardia basate sull'intelligenza artificiale. L'aggiornamento fornisce alle organizzazioni gli strumenti e l'agilità di cui hanno bisogno per progettare, automatizzare e ottimizzare i flussi di lavoro e potenziare le operazioni CRM senza la necessità della codifica tradizionale.

L'innovativa architettura componibile di Creatio 8.0.6 consente alle aziende di accelerare il processo di progettazione delle applicazioni, migliorando la riutilizzabilità dei componenti predefiniti. La piattaforma offre ora una libreria completa di elementi componibili, consentendo ai creatori no-code di assemblare rapidamente blocchi di funzionalità, applicazioni e prodotti su vasta scala. L'architettura componibile no-code porta l'agilità a nuovi livelli offrendo componenti collegabili, sostituibili e riutilizzabili, riducendo significativamente la necessità di personalizzazione e lavoro di sviluppo. I creatori No-code possono ora trasformare qualsiasi funzionalità sviluppata in elementi componibili riutilizzabili per progetti futuri.

Come parte dell'aggiornamento, l'ultima versione della piattaforma presenta un'interfaccia utente e una UX aggiornate sia per gli utenti desktop che per quelli mobili. Con l'obiettivo di offrire un'esperienza coinvolgente e un alto livello di personalizzazione, la nuova interfaccia utente Freedom incorpora le migliori pratiche UI/UX per semplificare la progettazione delle applicazioni e l'adozione da parte degli utenti. Il Freedom UI Designer aggiornato vanta una libreria completa di viste, widget e modelli predefiniti, consentendo la creazione di applicazioni visivamente accattivanti in modo rapido ed efficiente.

Oltre ai miglioramenti dell'architettura, Creatio ha ampliato il suo progettista di gestione dei processi con funzionalità di sviluppo basate sull'intelligenza artificiale. Le funzionalità di intelligenza artificiale all'avanguardia guidano i creatori no-code nella progettazione e nell'automazione dei flussi di lavoro per il massimo impatto aziendale. Analizzando i dati storici e sfruttando le best practice integrate, il motore di raccomandazione intelligente aiuta a ottimizzare i flussi di lavoro per aumentare la produttività e l'efficienza. Queste funzionalità di automazione del flusso di lavoro assistite dall'intelligenza artificiale si concentrano sull'aumento dell'efficacia degli utenti finali, accelerando al contempo il processo di progettazione del flusso di lavoro.

Con la sua architettura componibile, l'interfaccia utente Freedom avanzata e l'automazione del flusso di lavoro assistita dall'intelligenza artificiale, l'aggiornamento Creatio 8.0.6 consente alle aziende di esercitare un maggiore controllo sul proprio percorso di automazione. La piattaforma consente alle organizzazioni di sviluppare applicazioni innovative no-code, rendendola paragonabile ad altre ben note piattaforme no-code come AppMaster.io .

