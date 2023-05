Creatio, fornecedora global de plataforma no-code, anunciou o lançamento da versão 8.0.6 de sua plataforma, que apresenta uma arquitetura combinável, uma Freedom UI atualizada e recursos de design de fluxo de trabalho orientados por IA de última geração. A atualização equipa as organizações com as ferramentas e a agilidade de que precisam para projetar, automatizar e otimizar fluxos de trabalho e impulsionar as operações de CRM sem a necessidade de codificação tradicional.

A arquitetura composable inovadora no Creatio 8.0.6 capacita as empresas a acelerar o processo de design de aplicativos, aprimorando a capacidade de reutilização de componentes pré-construídos. A plataforma agora oferece uma biblioteca abrangente de elementos combináveis, permitindo que criadores no-code montem rapidamente blocos de funcionalidade, aplicativos e produtos em grande escala. A arquitetura composable no-code traz agilidade a novos patamares, oferecendo componentes conectáveis, substituíveis e reutilizáveis, reduzindo significativamente a necessidade de customização e trabalho de desenvolvimento. Os criadores No-code agora podem transformar qualquer funcionalidade desenvolvida em elementos combináveis reutilizáveis para projetos futuros.

Como parte da atualização, a versão mais recente da plataforma apresenta uma UI e UX atualizadas para usuários de desktop e móveis. Com foco em oferecer uma experiência envolvente e um alto nível de personalização, a nova Freedom UI incorpora as melhores práticas de UI/UX para simplificar o design de aplicativos e a adoção do usuário. O Freedom UI Designer atualizado possui uma biblioteca abrangente de exibições, widgets e modelos predefinidos, permitindo a criação de aplicativos visualmente atraentes de forma rápida e eficiente.

Além dos aprimoramentos de arquitetura, Creatio expandiu seu designer de gerenciamento de processos com funcionalidade de desenvolvimento orientada por IA. Os recursos avançados de IA orientam os criadores no-code a projetar e automatizar fluxos de trabalho para obter o máximo impacto nos negócios. Ao analisar dados históricos e aproveitar as melhores práticas integradas, o mecanismo de recomendação inteligente ajuda a otimizar os fluxos de trabalho para aumentar a produtividade e a eficiência. Esses recursos de automação de fluxo de trabalho assistidos por IA concentram-se em aumentar a eficácia dos usuários finais enquanto aceleram o processo de design do fluxo de trabalho.

Com sua arquitetura composable, Freedom UI avançada e automação de fluxo de trabalho assistida por IA, a atualização Creatio 8.0.6 permite que as empresas exerçam maior controle sobre sua jornada de automação. A plataforma capacita as organizações a desenvolver aplicativos inovadores no-code, tornando-a comparável a outras plataformas no-code conhecidas, como AppMaster.io .

