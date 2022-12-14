Küresel no-code platform sağlayıcısı Creatio, platformunun şekillendirilebilir bir mimari, yükseltilmiş bir Freedom UI ve son teknoloji yapay zeka güdümlü iş akışı tasarım yetenekleri sunan 8.0.6 sürümünün piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Güncelleme, kuruluşları geleneksel kodlamaya ihtiyaç duymadan iş akışlarını tasarlamak, otomatikleştirmek ve optimize etmek ve CRM operasyonlarını hızlandırmak için ihtiyaç duydukları araçlar ve çeviklikle donatıyor.

Creatio 8.0.6'daki yenilikçi şekillendirilebilir mimari, işletmelere uygulama tasarım sürecini hızlandırma gücü vererek önceden oluşturulmuş bileşenlerin yeniden kullanılabilirliğini artırır. Platform şimdi kapsamlı bir birleştirilebilir öğeler kitaplığı sunarak no-code içerik oluşturucuların işlevsellik bloklarını, uygulamaları ve tam ölçekli ürünleri hızlı bir şekilde bir araya getirmesini sağlıyor. Şekillendirilebilir no-code mimari, takılabilir, değiştirilebilir ve yeniden kullanılabilir bileşenler sunarak çevikliği yeni zirvelere taşıyor ve özelleştirme ve geliştirme çalışması ihtiyacını önemli ölçüde azaltıyor. No-code içerik oluşturucular, artık geliştirilmiş herhangi bir işlevi gelecekteki projeler için yeniden kullanılabilir birleştirilebilir öğelere dönüştürebilir.

Güncellemenin bir parçası olarak platformun en son sürümü, hem masaüstü hem de mobil kullanıcılar için yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi sunuyor. İlgi çekici bir deneyim ve yüksek düzeyde kişiselleştirme sunmaya odaklanan yeni Freedom UI, uygulama tasarımını ve kullanıcı benimsemesini kolaylaştırmak için en iyi UI/UX uygulamalarını içerir. Güncellenmiş Freedom UI Designer, görsel olarak çekici uygulamaların hızlı ve verimli bir şekilde oluşturulmasını sağlayan, önceden tanımlanmış görünümler, widget'lar ve şablonlardan oluşan kapsamlı bir kitaplığa sahiptir.

Mimari geliştirmelere ek olarak Creatio, süreç yönetimi tasarımcısını yapay zeka odaklı geliştirme işlevselliği ile genişletti. En son yapay zeka yetenekleri no-code oluşturuculara maksimum iş etkisi için iş akışlarını tasarlama ve otomatikleştirme konusunda rehberlik eder. Akıllı öneri motoru, geçmiş verileri analiz ederek ve yerleşik en iyi uygulamalardan yararlanarak üretkenliği ve verimliliği artırmak için iş akışlarını optimize etmeye yardımcı olur. Bu yapay zeka destekli iş akışı otomasyonu özellikleri, iş akışı tasarım sürecini hızlandırırken son kullanıcıların etkinliğini artırmaya odaklanır.

Oluşturulabilir mimarisi, gelişmiş Freedom UI ve yapay zeka destekli iş akışı otomasyonu ile Creatio 8.0.6 güncellemesi, işletmelerin otomasyon yolculukları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlar. Platform, kuruluşlara yenilikçi no-code uygulamalar geliştirme gücü vererek, onu AppMaster.io gibi diğer iyi bilinen no-code platformlarla karşılaştırılabilir hale getirir.

Daha fazla no-code platform ve araç keşfetmekle ilgilenenler için, Bir Sonraki Girişiminizi Kurmanıza Yardımcı Olacak En No-Code Uygulamalar ve Araçlar ve En İyi No-Code Arka Uç Araçları blog gönderileri, projeleriniz için doğru çözümü seçmek için yararlı bilgiler ve öneriler sağlar. .