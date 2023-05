Wereldwijde aanbieder van no-code platform Creatio heeft de release aangekondigd van versie 8.0.6 van zijn platform, die een composable architectuur, een verbeterde Freedom UI en state-of-the-art AI-gestuurde workflowontwerpmogelijkheden introduceert. De update voorziet organisaties van de tools en flexibiliteit die ze nodig hebben om workflows te ontwerpen, automatiseren en optimaliseren en CRM-activiteiten te stimuleren zonder dat traditionele codering nodig is.

De innovatieve composable architectuur in Creatio 8.0.6 stelt bedrijven in staat om het ontwerpproces van applicaties te versnellen, waardoor de herbruikbaarheid van kant-en-klare componenten wordt verbeterd. Het platform biedt nu een uitgebreide bibliotheek met composable elementen, waardoor makers no-code snel functionaliteitsblokken, applicaties en volledige producten kunnen samenstellen. Composable no-code architectuur brengt flexibiliteit naar nieuwe hoogten door pluggable, vervangbare en herbruikbare componenten aan te bieden, waardoor de behoefte aan maatwerk en ontwikkelingswerk aanzienlijk wordt verminderd. Makers No-code kunnen nu elke ontwikkelde functionaliteit omzetten in herbruikbare composable elementen voor toekomstige projecten.

Als onderdeel van de update bevat de nieuwste versie van het platform een vernieuwde gebruikersinterface en gebruikerservaring voor zowel desktop- als mobiele gebruikers. Met een focus op het leveren van een boeiende ervaring en een hoog niveau van personalisatie, bevat de nieuwe Freedom UI de beste UI/UX-praktijken om het ontwerp van applicaties en de acceptatie door gebruikers te stroomlijnen. De bijgewerkte Freedom UI Designer beschikt over een uitgebreide bibliotheek met vooraf gedefinieerde weergaven, widgets en sjablonen, waarmee visueel aantrekkelijke toepassingen snel en efficiënt kunnen worden gemaakt.

Naast de architecturale verbeteringen heeft Creatio zijn procesbeheerontwerper uitgebreid met AI-gestuurde ontwikkelingsfunctionaliteit. De geavanceerde AI-mogelijkheden begeleiden makers no-code bij het ontwerpen en automatiseren van workflows voor maximale zakelijke impact. Door historische gegevens te analyseren en gebruik te maken van ingebouwde best practices, helpt de intelligente aanbevelingsengine workflows te optimaliseren om de productiviteit en efficiëntie te verhogen. Deze AI-ondersteunde workflowautomatiseringsfuncties zijn gericht op het vergroten van de effectiviteit van eindgebruikers en het versnellen van het workflowontwerpproces.

Met zijn composable architectuur, geavanceerde Freedom UI en AI-ondersteunde workflowautomatisering stelt de Creatio 8.0.6-update bedrijven in staat meer controle uit te oefenen over hun automatiseringstraject. Het platform stelt organisaties in staat om innovatieve no-code applicaties te ontwikkelen, waardoor het vergelijkbaar is met andere bekende no-code platforms zoals AppMaster.io .

