Глобальный поставщик платформы no-code Creatio объявил о выпуске версии 8.0.6 своей платформы, в которой представлены компонуемая архитектура, обновленный пользовательский интерфейс Freedom и современные возможности проектирования рабочих процессов на основе ИИ. Обновление предоставляет организациям инструменты и гибкость, необходимые им для проектирования, автоматизации и оптимизации рабочих процессов, а также повышения эффективности CRM-операций без необходимости традиционного кодирования.

Инновационная компонуемая архитектура Creatio 8.0.6 позволяет предприятиям ускорить процесс разработки приложений, расширяя возможности повторного использования готовых компонентов. Платформа теперь предоставляет обширную библиотеку составных элементов, позволяющую разработчикам no-code быстро собирать функциональные блоки, приложения и полномасштабные продукты. Компонуемая архитектура no-code выводит гибкость на новый уровень, предлагая подключаемые, заменяемые и повторно используемые компоненты, что значительно снижает потребность в настройке и разработке. Создатели No-code теперь могут превратить любую разработанную функциональность в многоразовые составные элементы для будущих проектов.

В рамках обновления последняя версия платформы имеет обновленный пользовательский интерфейс и UX как для настольных, так и для мобильных пользователей. Новый пользовательский интерфейс Freedom, ориентированный на обеспечение увлекательного опыта и высокий уровень персонализации, включает в себя лучшие практики пользовательского интерфейса / взаимодействия с пользователем для оптимизации разработки приложений и адаптации пользователей. Обновленный Freedom UI Designer может похвастаться обширной библиотекой предварительно определенных представлений, виджетов и шаблонов, позволяющих быстро и эффективно создавать визуально привлекательные приложения.

В дополнение к архитектурным усовершенствованиям Creatio расширила свой конструктор управления процессами функциями разработки на основе ИИ. Передовые возможности искусственного интеллекта помогают разработчикам no-code разрабатывать и автоматизировать рабочие процессы для максимального влияния на бизнес. Анализируя исторические данные и используя встроенные передовые методы, интеллектуальный механизм рекомендаций помогает оптимизировать рабочие процессы для повышения производительности и эффективности. Эти функции автоматизации рабочих процессов с помощью ИИ направлены на повышение эффективности конечных пользователей при одновременном ускорении процесса проектирования рабочих процессов.

Благодаря компонуемой архитектуре, расширенному пользовательскому интерфейсу Freedom и автоматизации рабочих процессов с помощью ИИ обновление Creatio 8.0.6 позволяет компаниям лучше контролировать процесс автоматизации. Платформа позволяет организациям разрабатывать инновационные приложения no-code, что делает ее сопоставимой с другими известными платформами no-code, такими как AppMaster.io .

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