أعلن موفر النظام الأساسي العالمي no-code Creatio عن إصدار الإصدار 8.0.6 من منصته ، والذي يقدم بنية قابلة للتركيب ، وواجهة مستخدم Freedom مطورة ، وإمكانيات تصميم سير عمل متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. يزود التحديث المؤسسات بالأدوات وخفة الحركة التي يحتاجون إليها لتصميم سير العمل وأتمتة وتحسينه ، وتعزيز عمليات إدارة علاقات العملاء دون الحاجة إلى الترميز التقليدي.

تعمل البنية المبتكرة القابلة للإنشاء في Creatio 8.0.6 على تمكين الشركات من تسريع عملية تصميم التطبيق ، وتعزيز إمكانية إعادة استخدام المكونات المبنية مسبقًا. يوفر النظام الأساسي الآن مكتبة شاملة من العناصر القابلة للتكوين ، مما يتيح لمنشئي المحتوى no-code تجميع كتل الوظائف والتطبيقات والمنتجات واسعة النطاق بسرعة. توفر البنية القابلة للتكوين no-code خفة الحركة إلى آفاق جديدة من خلال تقديم مكونات قابلة للتوصيل والاستبدال وإعادة الاستخدام ، مما يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى أعمال التخصيص والتطوير. يمكن لمنشئي المحتوى No-code الآن تحويل أي وظيفة مطورة إلى عناصر قابلة لإعادة الاستخدام للمشاريع المستقبلية.

كجزء من التحديث ، يتميز أحدث إصدار من النظام الأساسي بواجهة مستخدم وتجربة مستخدم محدثة لكل من مستخدمي سطح المكتب والجوّال. مع التركيز على تقديم تجربة تفاعلية ومستوى عالٍ من التخصيص ، تشتمل واجهة Freedom الجديدة على أفضل ممارسات UI / UX لتبسيط تصميم التطبيق واعتماد المستخدم. يتميز Freedom UI Designer المحدث بمكتبة شاملة من العروض المحددة مسبقًا وعناصر واجهة المستخدم والقوالب ، مما يتيح إنشاء تطبيقات جذابة بصريًا بسرعة وكفاءة.

بالإضافة إلى التحسينات المعمارية ، وسعت Creatio مصمم إدارة العمليات لديها بوظيفة التطوير التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. تعمل قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة على توجيه منشئي المحتوى no-code في تصميم وأتمتة تدفقات العمل لتحقيق أقصى تأثير على الأعمال. من خلال تحليل البيانات التاريخية والاستفادة من أفضل الممارسات المضمنة ، يساعد محرك التوصية الذكي على تحسين سير العمل لزيادة الإنتاجية والكفاءة. تركز ميزات أتمتة سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تعزيز فعالية المستخدمين النهائيين مع تسريع عملية تصميم سير العمل.

بفضل بنيته القابلة للدمج ، وواجهة مستخدم Freedom المتقدمة ، وأتمتة سير العمل بمساعدة الذكاء الاصطناعي ، يمكّن تحديث Creatio 8.0.6 الشركات من ممارسة سيطرة أكبر على رحلة الأتمتة. تعمل المنصة على تمكين المؤسسات من تطوير تطبيقات مبتكرة no-code ، مما يجعلها قابلة للمقارنة مع الأنظمة الأساسية الأخرى المعروفة التي no-code مثل AppMaster.io .

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