Der globale no-code Plattformanbieter Creatio hat die Veröffentlichung von Version 8.0.6 seiner Plattform angekündigt, die eine zusammensetzbare Architektur, eine aktualisierte Freedom-Benutzeroberfläche und hochmoderne KI-gesteuerte Workflow-Designfunktionen einführt. Das Update stattet Unternehmen mit den Tools und der Agilität aus, die sie benötigen, um Workflows zu entwerfen, zu automatisieren und zu optimieren und CRM-Operationen zu verbessern, ohne dass herkömmliches Programmieren erforderlich ist.

Die innovative zusammensetzbare Architektur in Creatio 8.0.6 ermöglicht es Unternehmen, den Prozess des Anwendungsdesigns zu beschleunigen und die Wiederverwendbarkeit vorgefertigter Komponenten zu verbessern. Die Plattform bietet jetzt eine umfassende Bibliothek zusammensetzbarer Elemente, die es Erstellern no-code ermöglicht, Funktionsblöcke, Anwendungen und vollständige Produkte schnell zusammenzustellen. Die Composable no-code Architektur bringt die Agilität auf ein neues Niveau, indem sie steckbare, austauschbare und wiederverwendbare Komponenten bietet, wodurch der Bedarf an Anpassungs- und Entwicklungsarbeiten erheblich reduziert wird. No-code Ersteller können jetzt jede entwickelte Funktionalität in wiederverwendbare, zusammensetzbare Elemente für zukünftige Projekte umwandeln.

Als Teil des Updates bietet die neueste Version der Plattform eine aktualisierte UI und UX für Desktop- und mobile Benutzer. Mit dem Fokus auf ein ansprechendes Erlebnis und ein hohes Maß an Personalisierung enthält die neue Freedom-Benutzeroberfläche die besten UI/UX-Praktiken, um das Anwendungsdesign und die Benutzerakzeptanz zu optimieren. Der aktualisierte Freedom UI Designer verfügt über eine umfassende Bibliothek vordefinierter Ansichten, Widgets und Vorlagen, die die schnelle und effiziente Erstellung optisch ansprechender Anwendungen ermöglichen.

Zusätzlich zu den architektonischen Verbesserungen hat Creatio seinen Prozessmanagement-Designer um KI-gesteuerte Entwicklungsfunktionen erweitert. Die hochmodernen KI-Funktionen leiten no-code Ersteller beim Entwerfen und Automatisieren von Workflows für maximale geschäftliche Auswirkungen. Durch die Analyse historischer Daten und die Nutzung integrierter Best Practices hilft die intelligente Empfehlungs-Engine, Arbeitsabläufe zu optimieren, um Produktivität und Effizienz zu steigern. Diese KI-gestützten Workflow-Automatisierungsfunktionen konzentrieren sich darauf, die Effektivität der Endbenutzer zu steigern und gleichzeitig den Workflow-Designprozess zu beschleunigen.

Mit seiner Composable Architecture, der fortschrittlichen Freedom UI und der KI-gestützten Workflow-Automatisierung ermöglicht das Creatio 8.0.6-Update Unternehmen eine bessere Kontrolle über ihre Automatisierungsreise. Die Plattform befähigt Unternehmen, innovative no-code Anwendungen zu entwickeln, wodurch sie mit anderen bekannten no-code -Plattformen wie AppMaster.io vergleichbar ist.

