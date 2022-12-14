全球no-code平台提供商Creatio宣布发布其平台的 8.0.6 版本，该版本引入了可组合的架构、升级的 Freedom UI 和最先进的 AI 驱动的工作流设计功能。该更新为组织提供了设计、自动化和优化工作流程所需的工具和敏捷性，并在无需传统编码的情况下促进 CRM 运营。

Creatio 8.0.6 中创新的可组合架构使企业能够加快应用程序设计过程，增强预构建组件的可重用性。该平台现在提供了一个全面的可组合元素库，使no-code创建者能够快速组装功能块、应用程序和全尺寸产品。可组合的no-code架构通过提供可插入、可替换和可重用的组件，将敏捷性提升到新的高度，显着减少了定制和开发工作的需要。 No-code创建者现在可以将任何开发的功能转化为可重复使用的可组合元素，以用于未来的项目。

作为更新的一部分，该平台的最新版本为桌面和移动用户提供了更新的 UI 和 UX。新的 Freedom UI 专注于提供引人入胜的体验和高度个性化，融合了最佳 UI/UX 实践，以简化应用程序设计和用户采用。更新后的 Freedom UI Designer 拥有一个全面的预定义视图、小部件和模板库，可以快速高效地创建视觉上吸引人的应用程序。

除了架构增强之外， Creatio还通过 AI 驱动的开发功能扩展了其流程管理设计器。尖端的 AI 功能可指导no-code创建者设计和自动化工作流程，以实现最大的业务影响。通过分析历史数据并利用内置的最佳实践，智能推荐引擎有助于优化工作流程以提高生产力和效率。这些 AI 辅助的工作流自动化功能专注于提高最终用户的效率，同时加速工作流设计过程。

凭借其可组合的架构、先进的 Freedom UI 和 AI 辅助的工作流程自动化， Creatio 8.0.6 更新使企业能够更好地控制他们的自动化之旅。该平台使组织能够开发创新的no-code应用程序，使其可与其他知名的no-code平台（如AppMaster.io）相媲美。

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