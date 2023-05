Microsoft introduit une nouvelle fonctionnalité dans Windows 11, appelée Windows Copilot, en intégrant son expérience Bing basée sur ChatGPT directement dans le système d'exploitation. L'objectif principal de Copilot est de simplifier les interactions des utilisateurs avec les paramètres Windows, permettant aux utilisateurs de demander des ajustements en utilisant un langage naturel au lieu de se plonger dans les paramètres eux-mêmes.

Le copilote Windows va au-delà des simples ajustements de paramètres en offrant une gamme de fonctionnalités supplémentaires. Les utilisateurs peuvent demander au chatbot de résumer le contenu de leur presse-papiers ou même de composer du texte. En même temps, il sert également de passerelle vers l'expérience Bing/ChatGPT existante, permettant aux utilisateurs de poser au chatbot alimenté par l'IA une variété de questions, des requêtes simples aux tâches plus complexes.

Comme l'a déclaré le directeur des produits de Microsoft, Panos Panay, dans un article de blog, les utilisateurs peuvent utiliser efficacement Windows Copilot pour effectuer des tâches en fonction de leurs besoins ou de leurs intérêts, comme vérifier l'heure locale avant de passer un appel international ou de planifier des vacances. En intégrant Windows Copilot dans la barre des tâches, Microsoft vise à simplifier et à rationaliser l'expérience utilisateur et l'interaction avec Windows 11.

L'intégration de Windows Copilot dans Windows 11 devrait être disponible en juin. Alors que les plates-formes low-code et no-code continuent de gagner en popularité, l'inclusion de chatbots alimentés par l'IA comme ChatGPT de Bing représente une opportunité pour diverses plates-formes, y compris AppMaster , d'intégrer des fonctionnalités similaires pour simplifier et améliorer davantage l'expérience utilisateur dans le développement d'applications et de logiciels. .