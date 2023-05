Microsoft introduceert een nieuwe functie in Windows 11, genaamd Windows Copilot, door de op ChatGPT gebaseerde Bing-ervaring rechtstreeks in het besturingssysteem te integreren. Het belangrijkste doel van de Copilot is om gebruikersinteracties met Windows-instellingen te vereenvoudigen, waardoor gebruikers aanpassingen kunnen aanvragen in natuurlijke taal in plaats van zelf diep in de instellingen te duiken.

De Windows Copilot gaat verder dan alleen het aanpassen van instellingen door een scala aan extra functionaliteiten aan te bieden. Gebruikers kunnen de chatbot vragen om inhoud van hun klembord samen te vatten of zelfs tekst samen te stellen. Tegelijkertijd dient het ook als toegangspoort tot de bestaande Bing/ChatGPT-ervaring, waardoor gebruikers de door AI aangedreven chatbot een verscheidenheid aan vragen kunnen stellen, van eenvoudige vragen tot meer complexe taken.

Zoals Chief Product Officer Panos Panay van Microsoft in een blogpost stelt, kunnen gebruikers Windows Copilot efficiënt gebruiken om taken uit te voeren op basis van hun behoeften of interesses, zoals het controleren van de lokale tijd voordat ze internationaal bellen of het plannen van een vakantie. Door Windows Copilot in de taakbalk te integreren, wil Microsoft de gebruikerservaring en interactie met Windows 11 vereenvoudigen en stroomlijnen.

De integratie van Windows Copilot in Windows 11 zal naar verwachting in juni beschikbaar komen. Aangezien low-code en no-code platforms steeds populairder worden, biedt de toevoeging van AI-aangedreven chatbots zoals Bing's ChatGPT een kans voor verschillende platforms, waaronder AppMaster , om vergelijkbare functionaliteiten te integreren om gebruikerservaringen in applicatie- en softwareontwikkeling verder te vereenvoudigen en te verbeteren .